Juventus a încasat primul gol al sezonului chiar de la Răzvan Marin! Internaţionalul român face senzaţie în Serie A - Antena Sport

Juventus a încasat primul gol al sezonului chiar de la Răzvan Marin! Răzvan Marin se bucură după un gol marcat pentru Cagliari / Profimedia Images Juventus a încasat primul gol al sezonului chiar de la Răzvan Marin! Internaţionalul român a reuşit să „spargă" o barieră importantă, „Bătrâna Doamnă" păstrându-şi poarta intactă în acest sezon timp de mai bine de 630 de minute. Este al doilea gol al sezonului pentru Răzvan Marin, care a marcat şi în duelul cu Parma românilor Man şi Mihăilă. Parma – Cagliari s-a terminat 2-3, după ce Man şi Răzvan Marin au marcat. Juventus a încasat primul gol al sezonului chiar de la Răzvan Marin! În minutul 88 al meciului Juventus – Cagliari, Răzvan Marin a transformat penalty-ul dictat pentru un fault în careu asupra lui Piccoli. Şi la naţională Răzvan Marin este primul executant al penalty-urilor. În minutul 89 al partidei Juventus a rămas în 10, după eliminarea lui Francisco Conceicao. Juve – Cagliari s-a terminat în cele din urmă 1-1. „Bătrâna Doamnă" e pe locul 3 în Serie A, cu 13 puncte. De partea cealaltă, Cagliari e pe locul 15, cu 6 puncte după 7 etape. Răzvan Marin a fost introdus pe teren în partida cu Juventus în minutul 65, în locul lui Antoine Makoumbo. El a reuşit să fie din nou decisiv pentru Cagliari, ca în meciul cu Parma, aducând un punct formaţiei antrenate de Davide Nicola pe terenul lui Juventus.

Răzvan Marin a vorbit după ce a marcat un super-gol, în Parma – Cagliari 2-3, duelul românilor din Serie A. A fost meciul în care şi Dennis Man şi-a trecut numele pe lista marcatorilor.

Marin a înscris golul de 2-1 al sarzilor, după o execuţie perfectă de la marginea careului, care s-a dus direct în vinclul porţii lui Suzuki, care n-a avut nicio şansă să intervină. A fost primul gol al mijlocaşului cotat la 3.5 milioane de euro în acest sezon de Serie A.

”Sincer, niciodată nu am avut prestații rele și am reușit să rămânem calmi. Doar împotriva lui Empoli am avut probleme, azi am revenit după o săptămână dificilă în cantonament. Avem nevoie de un joc care să ne permită să revenim, suntem foarte fericiți.

Dacă am fost speriat la 2-2? Adevărul este că am dat dovadă de caracter, după golul meu, am avut o ocazie de 3-1 cu Gaetano singur cu portarul. Suntem un grup unit, ne-am dorit să adăugăm trei puncte în clasament”, a spus Răzvan Marin. După această victorie, Cagliari a scăpat de ultima poziţie a clasamentului din Serie A. Sarzii au urcat pe locul 17, cu 5 puncte, acesta fiind şi primul succes al echipei lui Răzvan Marin în acest sezon. Răzvan Marin, gol fabulos în Parma – Cagliari Răzvan Marin a marcat un gol fabulos în Parma – Cagliari! Mijlocașul echipei naționale a venit cu replica, la câteva minute după ce Dennis Man a restabilit egalitatea, după o altă fază spectaculoasă a meciului. În minutul 75, Răzvan Marin a primit o pasă în apropierea careului și a decis să îl surprindă pe Suzuki, portarul de la Parma. Șutul românului s-a oprit direct în poarta „cruciaților”, execuția sa fiind una, cu adevărat, de senzație. Balonul a lovit bara transversală și a ajuns în plasă.

