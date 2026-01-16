Marius Marin a jucat 68 de minute în Pisa - Atalanta 1-1. Nota primită de jucătorul naţionalei - Antena Sport

Echipa italiană Pisa, cu Marius Marin titular, a încheiat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Atalanta Bergamo, în etapa a 21-a din Serie A.

Mijlocaşul român Marius Marin a început ca titular partida dintre Pisa şi Atalanta, iar managerul gazdelor, Alberto Gilardino, l-a schimbat în minutul 68, introducându-l în joc pe Mehdi Leris. Pentru prestaţia lui din acest meci, Marius Marin a fost notat cu 6.9 de către site-ul de specialitate flashscore.ro.

Marius Marin, notat cu 6.9 pentru prestaţia lui din meciul Pisa – Atalanta 1-1

Meciul s-a jucat, practic, pe final. Nikola Krstovic a deschis scorul pentru oaspeţi, în minutul 83, dar Rafiu Durosinmi, nigerianul transferat de la Viktoria Plzen în urmă cu două zile, a egalat pentru gazde, în minutul 87, din pasa lui Leris, şi Pisa – Atalanta s-a terminat 1-1.

Atalanta e a şaptea în Serie A, cu 32 de puncte, în timp ce Pisa e penultima, a 19-a, având doar 14 puncte.