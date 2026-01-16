Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Marin a jucat 68 de minute în Pisa - Atalanta 1-1. Nota primită de jucătorul naţionalei - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Marius Marin a jucat 68 de minute în Pisa – Atalanta 1-1. Nota primită de jucătorul naţionalei

Marius Marin a jucat 68 de minute în Pisa – Atalanta 1-1. Nota primită de jucătorul naţionalei

Bogdan Stănescu Publicat: 16 ianuarie 2026, 23:50

Comentarii
Marius Marin a jucat 68 de minute în Pisa – Atalanta 1-1. Nota primită de jucătorul naţionalei

Marius Marin, în Pisa - Atalanta / Profimedia Images

Echipa italiană Pisa, cu Marius Marin titular, a încheiat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Atalanta Bergamo, în etapa a 21-a din Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocaşul român Marius Marin a început ca titular partida dintre Pisa şi Atalanta, iar managerul gazdelor, Alberto Gilardino, l-a schimbat în minutul 68, introducându-l în joc pe Mehdi Leris. Pentru prestaţia lui din acest meci, Marius Marin a fost notat cu 6.9 de către site-ul de specialitate flashscore.ro.

Marius Marin, notat cu 6.9 pentru prestaţia lui din meciul Pisa – Atalanta 1-1

Meciul s-a jucat, practic, pe final. Nikola Krstovic a deschis scorul pentru oaspeţi, în minutul 83, dar Rafiu Durosinmi, nigerianul transferat de la Viktoria Plzen în urmă cu două zile, a egalat pentru gazde, în minutul 87, din pasa lui Leris, şi Pisa – Atalanta s-a terminat 1-1.

Atalanta e a şaptea în Serie A, cu 32 de puncte, în timp ce Pisa e penultima, a 19-a, având doar 14 puncte.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
66 de români nu pot demonstra de unde au avut bani cash pentru maşinile de lux. ANAF vrea să le confişte
Observator
66 de români nu pot demonstra de unde au avut bani cash pentru maşinile de lux. ANAF vrea să le confişte
Campioana care a fost nevoită să părăsească România ca să facă performanța dorită: ”Când se intonează Imnul României e un sentiment deosebit”
Fanatik.ro
Campioana care a fost nevoită să părăsească România ca să facă performanța dorită: ”Când se intonează Imnul României e un sentiment deosebit”
23:41
Anunţul lui Mario Tudose despre viitorul lui, după ce a învins-o pe FCSB, echipa interesată de el!
23:34
Claudiu Micovschi a învins-o pe FCSB și a trimis „săgeți” către Rapid: „În sfârșit pot să fac asta”
23:32
Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali, după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu suntem o echipă mică”
23:17
Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi”
23:08
Reacţia lui Bogdan Andone după ce a învins-o tur-retur pe FCSB! Ce a spus de play-off
22:55
LIVE VIDEOSporting – Casa Pia 2-0. Campioana en-titre se poate apropia de liderul FC Porto
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 4 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 5 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 6 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”