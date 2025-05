Massimo Moratti, cuvinte superbe la adresa lui Cristi Chivu: "E un tip special" - Antena Sport

Nu va fi un meci ușor pentru Napoli, la fel cum noi nu vom avea un meci ușor cu Lazio. Dar noi jucăm acasă și eu cred în titlu”, a declarat Massimo Moratti, potrivit tuttomercatoweb.com.

Cristi Chivu, anunţ despre Dennis Man

Evoluţiile din ultima vreme ale lui Dennis Man au fost dezamăgitoare. Jucătorul român a fost introdus de Cristi Chivu, dar a ratat ocazii uriaşe. Cu Empoli a fost rezervă şi a rămas pe bancă până la finalul meciului. Parma a pierdut după un gol încasat pe final de meci. Chivu a spus ce s-a întâmplat. ”Am rămas în 10 oameni și am făcut alegeri diferite față de cele plănuite mai ales când am egalat. Nu am găsit unde să-l așez în acel moment.

Camara este mai obișnuit să facă acest tip de muncă ca mijlocaș, m-am gândit la asta, dar a fost dificil să-i găsesc un loc în teren”, a spus Cristi Chivu, conform parmalive.com.