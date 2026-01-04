Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Napoli a învins-o pe Lazio şi a depăşit Interul lui Chivu în clasament! Meci "nebun" la Roma, cu 3 eliminări - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Napoli a învins-o pe Lazio şi a depăşit Interul lui Chivu în clasament! Meci “nebun” la Roma, cu 3 eliminări

Napoli a învins-o pe Lazio şi a depăşit Interul lui Chivu în clasament! Meci “nebun” la Roma, cu 3 eliminări

Bogdan Stănescu Publicat: 4 ianuarie 2026, 15:53

Comentarii
Napoli a învins-o pe Lazio şi a depăşit Interul lui Chivu în clasament! Meci nebun la Roma, cu 3 eliminări

Spiritele s-au încins în finalul meciului Lazio - Napoli 0-2 / Profimedia Images

Echipa campioană a Italiei, Napoli, a învins duminică, în deplasare, scor 2-0, gruparea Lazio Roma, în etapa a 18-a din Serie A. Trei jucători au fost eliminaţi: doi de la gazde şi unul de la oaspeţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu această victorie, Napoli a pus presiune pe formaţia antrenată de Cristi Chivu, Inter. Inter va juca cu Bologna de la ora 21:45. În acest moment lider în Serie A e AC Milan, cu 38 de puncte. Pe 2 a urcat campioana Napoli, cu 37 de puncte, iar pe 3 e temporar Inter, cu 36 de puncte. Cu o victorie, echipa lui Chivu va reveni pe primul loc în Serie A.

Lazio – Napoli 0-2

După ceva mai bine de o jumătate de oră din prima parte, Napoli conducea deja cu 2-0 la Roma. Leonardo Spinazzola a înscris în minutul 13, iar Amir Rrahmani a majorat diferenţa în minutul 32. Napoletanii puteau intra cu avantaj de trei goluri la vestiare, dar Eljif Elmas a lovit transversala în minutul 38.

Lazio, care a avut câteva şanse de gol de-a lungul înfruntării, a rămas în zece din minutul 81, după eliminarea lui Tijani Noslin. După şase minute un incident între Pasquale Mazzocchi (Napoli) şi Adam Marusic (Lazio) l-a făcut pe arbitrul Davide Massa să scoată cartonaşul roşu, arătându-l ambilor jucători.

Lazio – Napoli s-a terminat 0-2, iar în urma acestui meci echipa antrenată de Maurizio Sarri e a noua în Serie A, cu 24 de puncte.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Observator
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Rapid, negocieri tari pentru jucătorul format de FCSB! Exclusiv
Fanatik.ro
Rapid, negocieri tari pentru jucătorul format de FCSB! Exclusiv
16:47
Tyson Fury revine din nou în box: “Nu-i nimic mai bun decât să lovesc bărbați în față și să fiu plătit”
16:36
Mircea Lucescu, şansă pentru fotbalistul român din Germania. Îl urmăreşte pe viu, în Antalya
16:22
Rapid, în negocieri pentru un nou transfer. Giuleștenii pot avea un “as în mânecă”
16:11
Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferul lui Denis Alibec
15:24
“Am alergat să cer ajutor” Mărturia cutremurătoare a sportivului care şi-a găsit coechipierul decedat
15:10
Englezii au reacționat imediat, după ce au aflat că Zouma pleacă de la CFR: „O aventură dezastruoasă”
Vezi toate știrile
1 Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! 2 Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” 3 FotoStaţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! 4 Doi jucători de la Rapid, în negocieri avansate cu o rivală din Liga 1 5 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Rațiu, nou coleg venit de la Atletico Madrid 6 Alex Dobre, transfer în Olanda! Ce club a început negocierile cu Rapid
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”