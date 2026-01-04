Napoli a învins-o pe Lazio şi a depăşit Interul lui Chivu în clasament! Meci "nebun" la Roma, cu 3 eliminări - Antena Sport

Echipa campioană a Italiei, Napoli, a învins duminică, în deplasare, scor 2-0, gruparea Lazio Roma, în etapa a 18-a din Serie A. Trei jucători au fost eliminaţi: doi de la gazde şi unul de la oaspeţi.

Cu această victorie, Napoli a pus presiune pe formaţia antrenată de Cristi Chivu, Inter. Inter va juca cu Bologna de la ora 21:45. În acest moment lider în Serie A e AC Milan, cu 38 de puncte. Pe 2 a urcat campioana Napoli, cu 37 de puncte, iar pe 3 e temporar Inter, cu 36 de puncte. Cu o victorie, echipa lui Chivu va reveni pe primul loc în Serie A.

Lazio – Napoli 0-2

După ceva mai bine de o jumătate de oră din prima parte, Napoli conducea deja cu 2-0 la Roma. Leonardo Spinazzola a înscris în minutul 13, iar Amir Rrahmani a majorat diferenţa în minutul 32. Napoletanii puteau intra cu avantaj de trei goluri la vestiare, dar Eljif Elmas a lovit transversala în minutul 38.

Lazio, care a avut câteva şanse de gol de-a lungul înfruntării, a rămas în zece din minutul 81, după eliminarea lui Tijani Noslin. După şase minute un incident între Pasquale Mazzocchi (Napoli) şi Adam Marusic (Lazio) l-a făcut pe arbitrul Davide Massa să scoată cartonaşul roşu, arătându-l ambilor jucători.

Lazio – Napoli s-a terminat 0-2, iar în urma acestui meci echipa antrenată de Maurizio Sarri e a noua în Serie A, cu 24 de puncte.