Napoli - Inter LIVE SCORE (19:00). Derby cu locul 1 pe masă pentru Cristi Chivu - Antena Sport

Napoli – Inter LIVE SCORE (19:00). Derby cu locul 1 pe masă pentru Cristi Chivu

Napoli – Inter LIVE SCORE (19:00). Derby cu locul 1 pe masă pentru Cristi Chivu

Publicat: 25 octombrie 2025, 14:53

Napoli – Inter LIVE SCORE (19:00). Derby cu locul 1 pe masă pentru Cristi Chivu

Antonio Conte şi Cristi Chivu, înaintea unui meci - Profimedia Images

Napoli – Inter este derby-ul etapei a opta din Serie A. Duelul dintre Antonio Conte şi Cristi Chivu va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00, şi va putea fi urmărit în format LIVE TEXT, pe as.ro.



Meciul dintre cele două echipe care au luptat pentru titlul de anul trecut are o miză importantă: cine va câştiga va trece pe locul 1, după ce Milan nu a scos decât un egal, 2-2, pe teren propriu, cu Pisa.

Napoli – Inter, derby uriaş pentru Cristi Chivu

Înainte de partida directă, Inter şi Napoli sunt pe locurile 2 şi 3, cu câte 15 puncte, la două lungimi de liderul Milan.

Meciul de pe “Diego Armando Maradona” vine după o serie excelentă pentru nerazzurri, care au ajuns la şapte victorii consecutive în toate competiţiile. De partea cealaltă, napoletanii speră să îşi revină după rezultatul catastrofal din Olanda, 2-6 cu PSV.

Acesta va fi al doilea meci direct dintre antrenorii Cristi Chivu şi Antonio Conte. Primul s-a terminat la egalitate, 0-0, stagiunea precedentă, atunci când Chivu lupta să o salveze pe Parma de la retrogradare, iar Conte se războia cu Inter pentru Scudetto.

A fost un meci cu mare scandal la final, ambii fiind eliminaţi. La finalul sezonului, Conte şi Chivu şi-au îndeplinit obiectivele.

Cristi Chivu, discurs dur înaintea derby-ului Napoli – Inter

Cristi Chivu a avut un discurs dur înaintea derby-ului Napoli – Inter, din etapa a 8-a din Serie A. Antrenorul român a oferit o replică dură după ce a fost criticat în Italia pentru decizia de a le oferi jucătorilor lui o zi liberă, înaintea meciului cu campioana.

„Trebuie să mă justific pentru că le-am dat o zi liberă? Mie așa mi se pare normal. Cel mai bun antrenament pentru o echipă este odihna. Venim după o perioadă în care cei mai mulți dintre jucători au stat 10 zile la echipele naționale și nu au fost deloc acasă.

Am jucat la Roma, apoi am fost în Belgia. Mi s-a părut corect să le ofer o pauză și să le dau șansa de a-și vedea familiile. Uneori e nevoie să te deconectezi și să nu te mai gândești permanent la aceleași lucruri.

Am încredere în profesionalismul băieților și în faptul că sunt niște fotbaliști responsabili”, a declarat Cristi Chivu, la conferința de presă, înainte de Napoli – Inter.

