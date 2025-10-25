Napoli - Inter LIVE SCORE (19:00). Derby cu locul 1 pe masă pentru Cristi Chivu - Antena Sport

Napoli – Inter este derby-ul etapei a opta din Serie A. Duelul dintre Antonio Conte şi Cristi Chivu va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00, şi va putea fi urmărit în format LIVE TEXT, pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul dintre cele două echipe care au luptat pentru titlul de anul trecut are o miză importantă: cine va câştiga va trece pe locul 1, după ce Milan nu a scos decât un egal, 2-2, pe teren propriu, cu Pisa.

Napoli – Inter, derby uriaş pentru Cristi Chivu

Înainte de partida directă, Inter şi Napoli sunt pe locurile 2 şi 3, cu câte 15 puncte, la două lungimi de liderul Milan.

Meciul de pe “Diego Armando Maradona” vine după o serie excelentă pentru nerazzurri, care au ajuns la şapte victorii consecutive în toate competiţiile. De partea cealaltă, napoletanii speră să îşi revină după rezultatul catastrofal din Olanda, 2-6 cu PSV.

Acesta va fi al doilea meci direct dintre antrenorii Cristi Chivu şi Antonio Conte. Primul s-a terminat la egalitate, 0-0, stagiunea precedentă, atunci când Chivu lupta să o salveze pe Parma de la retrogradare, iar Conte se războia cu Inter pentru Scudetto.