Cristi Chivu, discurs dur înaintea derby-ului Napoli - Inter: „Trebuie să mă justific? Așa mi s-a părut normal” - Antena Sport

Cristi Chivu a avut un discurs dur înaintea derby-ului Napoli – Inter, din etapa a 8-a din Serie A. Antrenorul român a oferit o replică dură după ce a fost criticat în Italia pentru decizia de a le oferi jucătorilor lui o zi liberă, înaintea meciului cu campioana.

Concret, după victoria categorică din Champions League, scor 4-0 cu Royale Union, Cristi Chivu le-a dat o zi liberă jucătorilor lui, în vederea recuperării pentru duelul „de foc” din campionat. Partida cu Napoli se va disputa sâmbătă, de la ora 19:00.

Cristi Chivu, discurs dur înaintea derby-ului Napoli – Inter

Cristi Chivu a fost întrebat la conferință despre decizia luată și a oferit o replică dură. Antrenorul român a subliniat că jucătorii săi aveau nevoie de o zi liberă, dat fiind faptul că veneau și după pauza de echipe naționale.

„Trebuie să mă justific pentru că le-am dat o zi liberă? Mie așa mi se pare normal. Cel mai bun antrenament pentru o echipă este odihna. Venim după o perioadă în care cei mai mulți dintre jucători au stat 10 zile la echipele naționale și nu au fost deloc acasă.

Am jucat la Roma, apoi am fost în Belgia. Mi s-a părut corect să le ofer o pauză și să le dau șansa de a-și vedea familiile. Uneori e nevoie să te deconectezi și să nu te mai gândești permanent la aceleași lucruri.