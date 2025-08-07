Nicolae Stanciu a spus care este idolul său din fotbal! A surprins pe toată lumea, într-un interviu pentru Genoa - Antena Sport

Cel mai frumos assist din carieră cred că a fost la Slavia Praga, într-un meci cu Banik Ostrava. Cu siguranță cel mai frumos gol a fost cel împotriva Ucrainei, la EURO 2024.

Am un idol. Este vorba de Ivica Olic pentru că a fost un băiat foarte muncitor, care dădea totul pentru echipa lui.

Urmăresc multe sporturi, inclusiv tenis și baschet. Din tenis îmi plac Alcaraz și Sinner, o rivalitate frumoasă. Înainte aveam alți 3-4 băieți, care se luptau mereu pentru fiecare turneu”, a spus Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu, dezvăluiri despre mutarea la Genoa

Căpitanul naţionalei României, Nicolae Stanciu vine cu dezvăluiri incendiare despre momentul în care a decis să plece în Serie A, la Genoa. Mijlocaşul şi-a încheiat conturile cu cei de la Damac şi a dat lovitura carierei. A ajuns în Itaalia, la echipa unde patron este Dan Şucu.

Nicolae Stanciu este extrem de entuziasmat de faptul că a semnat cu cei de la Genoa. Asta în condiţiile în care a mai avut şi alte oferte după plecarea de la Damac.

Nicolae Stanciu a câştigat titlul cu FCSB, Anderlecht, Slavia Praga şi Wuhan Three Towns. Acum, Stanciu a făcut pasul cel mare către Serie A. Liber de contract după despărțirea de saudiții de la Damac, căpitanul tricolorilor a fost convins de Dan Șucu să semneze cu Genoa.

Jucătorul român a marcat deja două goluri la Genoa într-un amical cu o echipă de amatori din Italia. Apoi, a dezvăluit ce l-a convins să semneze cu cei de la Genoa, conform Tuttomercatoweb.

“Sunt foarte bucuros aici. Am întâlnit un grup foarte bun, pozitiv, care m-a primit cu căldură. Când m-a contactat Genoa, am încheiat discuțiile cu toate celelalte echipe. Eram în ultimele șase luni de contract, aveam și alte opțiuni, dar i-am zis agentului că vreau la Genoa.

Ce m-a convins? În primul rând, faptul că voi putea juca în Serie A. Am discutat și cu foști jucători de la Genoa, precum Drăgușin, Pușcaș sau Drăguș, care mi-au spus că fanii de aici sunt foarte apropiați de echipă.

Cred că este foarte frumos să joci pe acest stadion. Am urmărit multe meciuri la televizor și abia aștept să evoluez pe Stadio Luigi Ferraris.

Îmi place stilul antrenorului Patrick Vieira și modul în care vede fotbalul. E foarte apropiat de echipă, iar acesta este un aspect deosebit de important”, a spus Stanciu, care va purta tricoul cu numărul 8 la Genoa.