Nicolae Stanciu a spus care este idolul său din fotbal! A surprins pe toată lumea, într-un interviu pentru Genoa - Antena Sport

Nicolae Stanciu a oferit un interviu pentru oficialii de la Genoa. În cadrul acestuia, românul și-a numit idolul din fotbal și a uimit pe toată lumea.
Stanciu a ajuns la echipa patronată de Dan Șucu în această perioadă de mercato, după despărțirea de Damac. Va fi prima „aventură” într-un campionat de top pentru căpitanul echipei naționale.
Cine este idoul lui Nicolae Stanciu
În cadrul interviului menționat anterior, Nicolae Stanciu a dezvăluit că idolul său este Ivica Olic.
Atacantul croat a adunat, în cariera de jucător, peste 100 de meciuri la echipa națională. De asemenea, a fost legitimat la formații precum Bayern Munchen, Hamburg sau Wolfsburg.
Totodată, Nicolae Stanciu a explicat și motivul pentru care a ales să poarte tricoul cu numărul 8 la Genoa.
“Am ales numărul 8 la Genoa pentru că sunt mijlocaș și cred că mi se potrivește. În România mi se spune Nicu. De un an sau doi, la echipa națională sau în cercurile de prieteni mi se spune Nae.
Am crescut într-un oraș mic, la 18 kilometri de Alba Iulia. Am început să joc fotbal organizat la 11 ani. Până atunci, am jucat doar pe stradă.
Trei cuvinte care mă descriu ca om? Calm, amabil și loial. Ca fotbalist m-aș descrie ca fiind disciplinat, creativ și pasionat. Cel mai bun sfat pe care l-am primit a fost să cred în mine și să fiu disciplinat.