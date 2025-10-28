Nicolae Stanciu s-a refăcut și e gata să revină pe teren la Genoa. Vești excelente pentru Mircea Lucescu - Antena Sport

Nicolae Stanciu s-a refăcut și e gata să revină pe teren la Genoa. Patrick Vieira, antrenorul „grifonilor”, a anunțat faptul că mijlocașul de 32 de ani va fi în lot pentru duelul de Serie A cu Cremonese, de miercuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vestea este una excelentă și pentru Mircea Lucescu, cu mai puțin de trei săptămâni rămase până la duelul cu Bosnia, crucial pentru România în vederea ocupării locului secund în grupa de calificare. Partida se va disputa pe 15 noiembrie, urmând ca trei zile mai târziu, „tricolorii” să înfrunte San Marino, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, în ultimul meci din grupă.

Nicolae Stanciu s-a refăcut și e gata să revină pe teren la Genoa

În conferința premergătoare meciului cu Cremonese, Patrick Vieira a fost întrebat despre situația jucătorilor accidentați. Antrenorul a spus că Nicolae Stanciu s-a antrenat normal și va fi în lotul „grifonilor” pentru partida din această săptămână.

„Thorsby? Poate juca pe mai multe poziții și și-a arătat profesionalismul, pentru că nu a jucat prea mult, dar nu a renunțat niciodată. A așteptat momentul lui. A făcut un meci interesant, a marcat un gol și a avut o ocazie cu o lovitură de cap.

Ellertsson? Are capacitatea de a evolua pe mai multe poziții. Martin este pregătit să joace, se antrenează bine și a acceptat această decizie.