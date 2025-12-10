Italienii, anunț despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter. Detaliul remarcat la antrenorul român: „A depășit imaginația” - Antena Sport

Închide meniul
Italienii, anunț despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter. Detaliul remarcat la antrenorul român: „A depășit imaginația”

Viviana Moraru Publicat: 10 decembrie 2025, 18:41

Italienii, anunț despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter. Detaliul remarcat la antrenorul român: A depășit imaginația”

Cristi Chivu, pe banca lui Inter Milano / Profimedia

Italienii au făcut anunțul despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter. Aceștia au dezvăluit că nu se pune problema ca șefii nerazzurrilor să ia în calcul demiterea antrenorului român, după eșecul cu Liverpool, scor 0-1, din etapa a șasea a grupei de Champions League. 

Inter a suferit al doilea eșec la rând în Champions League. Înaintea meciului cu Liverpool, italienii au fost învinși dramatic de Atletico Madrid. 

Italienii, anunț despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter 

Jurnalistul italian Fabrizio Biasin a anunțat că Cristi Chivu va continua la Inter. Acesta a subliniat un detaliu important legat de antrenorul român. 

Concret, acesta a scos în evidență nu rezultatele echipei, ci modul în care Chivu gestionează grupul de jucători. Antrenorul român a reușit să redreseze echipa după finalul de sezon dezastruos din vară. 

„Chivu continuă la Inter. A depășit așteptările, a depășit orice imaginație. Nu e vorba despre rezultate, e timp pentru ele, ci despre modul în care gestionează grupul. 

După finala Champions League, Inter avea șanse mari să se prăbușească, dar, din contră, a devenit și mai unită. E o echipă în adevăratul sens al cuvântului, iar asta i se datorează doar unui antrenor căruia, în vară, nu mulți îi dădeau șanse”, a declarat jurnalistul italian, conform internews24.com. 

