"O să se transfere la o echipă mare!" Gigi Becali, uluit de golul lui Florinel Coman: "I-am spus asta! Să stea acolo!" - Antena Sport

Florinel Coman a marcat un gol fabulos la debutul în Serie A, în Cagliari - Parma 2-1 | Profimedia Gigi Becali a fost uluit de golul lui Florinel Coman, la debutul lui „Mbappe de România” în Serie A. Coman a marcat un gol fabulos cu un şut fantastic de la marginea careului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali e de părere că Florinel Coman va ajunge la o echipă mare şi că prin acest gol a atras atenţia marilor cluburi din Italia. Pe Coman l-a vrut şi Becali la FCSB în această iarnă, dar jucătorul a preferat să meargă la Cagliari. Florinel Coman l-a uluit pe Gigi Becali după golul marcat în Cagliari – Parma 2-1 „Nu l-am văzut. Îl daţi acum? Hai să vedem golul lui Coman! Mamăăă… gata, Coman cred că o să se transfere la o echipă mai mare, părerea mea.

„Am fost norocos. Înainte să plecăm de la baza de antrenament am văzut golul incredibil. Am fost foarte fericit. I-am trimis direct un mesaj. Florinel este un băiat pe care îl iubesc, am mai spus asta de multe ori. Sunt foarte fericit pentru el, sper să continue în acest fel pentru că are calitate să joace la acest nivel„, a declarat Elias Charalambous la conferinţa de presă.

Florinel Coman, mesaj în limba română după ce a debutat cu gol la Cagliari

Florinel Coman a venit cu un mesaj în limba română, postat de Cagliari, pe rețelele de socializare, după 2-1 cu Parma. „Mbappe de România” le-a vorbit fanilor după ce a debutat cu gol în Serie A.

După meci, oficialii celor de la Cagliari au publicat un video cu Florinel Coman, pe rețelele de socializare. În cadrul acestuia, jucătorul le-a transmis fanilor un mesaj în limba română.

