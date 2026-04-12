Parma – Napoli 1-1. Fosta echipă a lui Cristi Chivu, ajutor nesperat pentru român în lupta la titlu din Serie A

Daniel Işvanca Publicat: 12 aprilie 2026, 18:05

Antonio Conte / Profimedia

Parma Calcio, echipa care a reușit să se mențină pe prima scenă a fotbalului italian cu Cristi Chivu pe bancă, i-a dat un ajutor nesperat tehnicianului român, reușind să încurce campioana Napoli.

Cele două formații au încheiat la egalitate, scor 1-1, asta după ce formația gazdă a condus pe tabelă încă din primul minut, prin golul marcat de Gabriel Strefezza.

Inter se poate desprinde la 9 puncte de Napoli

După ce AC Milan a fost umilită pe teren propriu de Udinese, a venit rândul campioanei Napoli să facă un pas greșit în Serie A. Gruparea antrenată de Antonio Conte a remizat pe terenul celor de la Parma Calcio, în etapa cu numărul 32.

Gazdele au deschis scorul fulgerător prin brazilianul Gabriel Strefezza (min. 1), însă Napoli a revenit în meci după pauză și a restabilit egalitatea prin Scott McTominay (min. 60). A fost și scorul cu care s-a încheiat partida.

Inter joacă de la 21:45 pe terenul celor de la Como, iar dacă echipa antrenată de Cristi Chivu va reuși să se impună, se va desprinde la 9 puncte de campioana din sezonul trecut.

