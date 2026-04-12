Parma – Napoli 1-1. Fosta echipă a lui Cristi Chivu, ajutor nesperat pentru român în lupta la titlu din Serie A

Parma Calcio, echipa care a reușit să se mențină pe prima scenă a fotbalului italian cu Cristi Chivu pe bancă, i-a dat un ajutor nesperat tehnicianului român, reușind să încurce campioana Napoli.
Cele două formații au încheiat la egalitate, scor 1-1, asta după ce formația gazdă a condus pe tabelă încă din primul minut, prin golul marcat de Gabriel Strefezza.
Inter se poate desprinde la 9 puncte de Napoli
După ce AC Milan a fost umilită pe teren propriu de Udinese, a venit rândul campioanei Napoli să facă un pas greșit în Serie A. Gruparea antrenată de Antonio Conte a remizat pe terenul celor de la Parma Calcio, în etapa cu numărul 32.
Gazdele au deschis scorul fulgerător prin brazilianul Gabriel Strefezza (min. 1), însă Napoli a revenit în meci după pauză și a restabilit egalitatea prin Scott McTominay (min. 60). A fost și scorul cu care s-a încheiat partida.
Inter joacă de la 21:45 pe terenul celor de la Como, iar dacă echipa antrenată de Cristi Chivu va reuși să se impună, se va desprinde la 9 puncte de campioana din sezonul trecut.
- Como – Inter LIVE SCORE (21:45). Duel dificil pentru Cristi Chivu contra revelației din Serie A
- AC Milan, umilită pe teren propriu! Udinese s-a impus cu 3-0, iar rivala lui Cristi Chivu e tot mai departe de titlu
- Aşa i-a cucerit Cristi Chivu! Vedeta lui Inter a dezvăluit: “Ne-am schimbat! Asta ne ajută foarte mult”
- Cristi Chivu i-a găsit înlocuitor lui Alessandro Bastoni! Jucătorul a eliminat Italia din drumul spre World Cup 2026
- Lovitură de proporții pentru Cristi Chivu! S-a accidentat iar Lautaro și ratează meciul cu revelația din Serie A