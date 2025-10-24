Patrick Vieira, anunț despre revenirea pe teren a lui Nicolae Stanciu. Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei - Antena Sport

Patrick Vieira a făcut anunțul despre Nicolae Stanciu. Antrenorul celor de la Genoa a dezvăluit faptul că mijlocașul de 32 de ani a revenit la antrenamentele „grifonilor”.
Nicolae Stanciu nu va fi însă apt pentru confruntarea din această etapă de Serie A. Genoa se va duela cu Torino duminică, de la 13:30.
Patrick Vieira, anunț despre revenirea pe teren a lui Nicolae Stanciu
„Stanciu este mult prea în urmă cu pregătirea pentru a juca duminică, dar s-a antrenat alături de echipă în ultimele două zile”, a declarat Patrick Vieira, conform buoncalcioatutti.it.
Nicolae Stanciu nu a fost în lotul celor de la Genoa la ultimele patru partide, el ratând și convocarea la echipa națională pentru „dubla” cu Moldova și Austria din această lună. Mijlocașul s-a accidentat la finalul lui septembrie, RMN-ul indicând faptul că a suferit o leziune la bicepsul femural al coapsei drepte.
Dat fiind faptul că Nicolae Stanciu a revenit la antrenamentele „grifonilor”, Mircea Lucescu l-a inclus pe acesta pe lista preliminară a stranierilor pentru partidele cu Bosnia și San Marino, de luna viitoare, din preliminariile World Cup 2026.
Lotul preliminar al României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);
MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);
ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).
