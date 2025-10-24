Patrick Vieira, anunț despre revenirea pe teren a lui Nicolae Stanciu. Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei - Antena Sport

Patrick Vieira a făcut anunțul despre Nicolae Stanciu. Antrenorul celor de la Genoa a dezvăluit faptul că mijlocașul de 32 de ani a revenit la antrenamentele „grifonilor”.

Nicolae Stanciu nu va fi însă apt pentru confruntarea din această etapă de Serie A. Genoa se va duela cu Torino duminică, de la 13:30.

Patrick Vieira, anunț despre revenirea pe teren a lui Nicolae Stanciu

„Stanciu este mult prea în urmă cu pregătirea pentru a juca duminică, dar s-a antrenat alături de echipă în ultimele două zile”, a declarat Patrick Vieira, conform buoncalcioatutti.it.

Nicolae Stanciu nu a fost în lotul celor de la Genoa la ultimele patru partide, el ratând și convocarea la echipa națională pentru „dubla” cu Moldova și Austria din această lună. Mijlocașul s-a accidentat la finalul lui septembrie, RMN-ul indicând faptul că a suferit o leziune la bicepsul femural al coapsei drepte.

Dat fiind faptul că Nicolae Stanciu a revenit la antrenamentele „grifonilor”, Mircea Lucescu l-a inclus pe acesta pe lista preliminară a stranierilor pentru partidele cu Bosnia și San Marino, de luna viitoare, din preliminariile World Cup 2026.