Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Patrick Vieira, anunț despre revenirea pe teren a lui Nicolae Stanciu. Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Patrick Vieira, anunț despre revenirea pe teren a lui Nicolae Stanciu. Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei

Patrick Vieira, anunț despre revenirea pe teren a lui Nicolae Stanciu. Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei

Publicat: 24 octombrie 2025, 22:18

Comentarii
Patrick Vieira, anunț despre revenirea pe teren a lui Nicolae Stanciu. Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei

Nicolae Stanciu / Profimedia Images

Patrick Vieira a făcut anunțul despre Nicolae Stanciu. Antrenorul celor de la Genoa a dezvăluit faptul că mijlocașul de 32 de ani a revenit la antrenamentele „grifonilor”.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicolae Stanciu nu va fi însă apt pentru confruntarea din această etapă de Serie A. Genoa se va duela cu Torino duminică, de la 13:30. 

Patrick Vieira, anunț despre revenirea pe teren a lui Nicolae Stanciu 

Stanciu este mult prea în urmă cu pregătirea pentru a juca duminică, dar s-a antrenat alături de echipă în ultimele două zile”, a declarat Patrick Vieira, conform buoncalcioatutti.it. 

Nicolae Stanciu nu a fost în lotul celor de la Genoa la ultimele patru partide, el ratând și convocarea la echipa națională pentru „dubla” cu Moldova și Austria din această lună. Mijlocașul s-a accidentat la finalul lui septembrie, RMN-ul indicând faptul că a suferit o leziune la bicepsul femural al coapsei drepte. 

Dat fiind faptul că Nicolae Stanciu a revenit la antrenamentele „grifonilor”, Mircea Lucescu l-a inclus pe acesta pe lista preliminară a stranierilor pentru partidele cu Bosnia și San Marino, de luna viitoare, din preliminariile World Cup 2026. 

Reclamă
Reclamă

Lotul preliminar al României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino 

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);  

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);  

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);  

Ce favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile specialeCe favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile speciale
Reclamă

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7). 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Observator
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică”
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică”
21:42
„Asta e cauza rezultatelor”. A identificat marea problemă din jocul FCSB-ului, după înfrângerea cu Bologna
21:40
Reacţia lui Robert Ilyeş după scandările xenofobe ale fanilor Petrolului!
21:27
VideoJurnal Antena Sport | Uriaşii de la rugby ai lui Dinamo abia au încăput în maşinuţele de karting
21:24
Robert Moldoveanu, fostul jucător al lui Dinamo, le-a dat gol “câinilor”! Gestul făcut de el după reuşită
21:07
Ce mesaj i-a trimis Mihai Rotaru lui Mirel Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a trimis în tribună pe Baiaram
21:00
Lovitură pentru Barcelona înaintea meciului cu Real Madrid. Raphinha e OUT pentru El Clasico
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 6 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene