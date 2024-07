"Pleacă în decembrie cu 40 de milioane de euro!" Transferul lui Dennis Man poate spulbera toate recordurile. Condiţia pusă - Antena Sport

Dennis Man va prelungi și el, sper să prelungească. Clubul s-a comportat într-un mod ireproșabil. Au venit la Koln (n.r – la meciul Belgia – România), am vorbit cu băieții, am avut un timp liber cu familiile și am putut vorbi cu ei câte 10-15 minute.

Sper că Parma să înceapă bine în Serie A. Parma, dacă va avea rezultate și va fi în primele 10 din clasament, iar dacă Dennis marchează cele 12-13 goluri din Serie B, în decembrie pleacă pe 40 de milioane. Mihăilă, dacă dă 7-8 goluri, pleacă pe 25! Nu e o problemă, pentru că sunt echipe care plătesc. Echipa trebuie să îi ajute și pe ei, mă refer la tot colectivul”,a spus Giovanni Becali pentru sport.ro.