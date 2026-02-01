Cristi Chivu, copleșit după ce Inter și-a mărit avansul în fruntea campionatului: „Fiica mea m-a trezit și...” - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit prima reacție, după ce Inter a învins-o cu 2-0 pe Cremonese, în etapa a 23-a din Serie A. Antrenorul român s-a declarat bucuros de rezultatul înregistrat de echipa sa, care și-a mărit avansul în fruntea campionatului.
Cristi Chivu a dezvăluit însă că perioada încărcată a lui Inter l-a afectat. Antrenorul român a povestit cum într-o seară a fost trezit de una dintre fiicele sale, el fiind speriat de faptul că ar fi putut întârzia la o ședință a echipei.
Cristi Chivu, prima reacție după Cremonese – Inter 0-2
Totodată, Chivu a subliniat că duelul cu Cremonese nu a fost unul ușor pentru Inter, mărturisind că și jucătorii lui se resimt, după meciurile disputate din trei în trei zile.
„Maturitatea si găsirea metodei de a câștiga, ăsta e secretul pe care-l căutam. Mă bucur de rezultat și de prima repriză în care am forțat puțin planul de joc, am reușit să dăm doua goluri, în partea a doua pentru energie si contextul creat, am scăzut ritmul, nu am avut multe ocazii.
Nu a fost simplu. Am avut jucători care sunt pe teren din trei in trei zile. Următorul obiectiv este să avem consistență. Mereu putem fi mai buni. Mă bucură că vrem să fim cea mai buna versiune a noastră în ciuda dificultăților care apar.
Zilele trecute m-a trezit fata mea când am adormit în fața televizorului, când mă uitam la Europa League. Când m-a trezit fata mea m-am speriat că am întârziat la o ședință. Așa trăim în această perioadă cu atâtea hoteluri pe unde mergem mereu”, a declarat Cristi Chivu, în presa din Italia.
Cremonese – Inter 0-2
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Cremonese, în etapa a 23-a din Serie A.
La Cremona, Lautaro Martinez a marcat primul gol al meciului de pe Stadio Giovanni Zini, în minutul 16. Scorul a fost majorat în minutul 31, de Zielinski, cu un şut de la distanţă. Partida a fost întreruptă pentru trei minute la începutul reprizei a doua, după ce o petardă aruncată din galeria milaneză a căzut în careul gazdelor, lângă portarul Audero.
S-a terminat, în cele din urmă, Cremonese – Inter Milano 0-2 şi echipa lui Chivu are 55 de puncte, conducând în Serie A cu opt puncte avansa faţă de AC Milan, care are un meci în minus. Cremonese are 23 de puncte şi este pe locul 15.
