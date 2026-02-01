Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu, copleșit după ce Inter și-a mărit avansul în fruntea campionatului: „Fiica mea m-a trezit și...” - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu, copleșit după ce Inter și-a mărit avansul în fruntea campionatului: „Fiica mea m-a trezit și…”

Cristi Chivu, copleșit după ce Inter și-a mărit avansul în fruntea campionatului: „Fiica mea m-a trezit și…”

Viviana Moraru Publicat: 1 februarie 2026, 22:05

Comentarii
Cristi Chivu, copleșit după ce Inter și-a mărit avansul în fruntea campionatului: Fiica mea m-a trezit și…”

Cristi Chivu, pe banca lui Inter/ Profimedia

Cristi Chivu a oferit prima reacție, după ce Inter a învins-o cu 2-0 pe Cremonese, în etapa a 23-a din Serie A. Antrenorul român s-a declarat bucuros de rezultatul înregistrat de echipa sa, care și-a mărit avansul în fruntea campionatului. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu a dezvăluit însă că perioada încărcată a lui Inter l-a afectat. Antrenorul român a povestit cum într-o seară a fost trezit de una dintre fiicele sale, el fiind speriat de faptul că ar fi putut întârzia la o ședință a echipei.  

Cristi Chivu, prima reacție după Cremonese – Inter 0-2 

Totodată, Chivu a subliniat că duelul cu Cremonese nu a fost unul ușor pentru Inter, mărturisind că și jucătorii lui se resimt, după meciurile disputate din trei în trei zile. 

Maturitatea si găsirea metodei de a câștiga, ăsta e secretul pe care-l căutam. Mă bucur de rezultat și de prima repriză în care am forțat puțin planul de joc, am reușit să dăm doua goluri, în partea a doua pentru energie si contextul creat, am scăzut ritmul, nu am avut multe ocazii. 

Nu a fost simplu. Am avut jucători care sunt pe teren din trei in trei zile. Următorul obiectiv este să avem consistență. Mereu putem fi mai buni. Mă bucură că vrem să fim cea mai buna versiune a noastră în ciuda dificultăților care apar. 

Reclamă
Reclamă

Zilele trecute m-a trezit fata mea când am adormit în fața televizorului, când mă uitam la Europa League. Când m-a trezit fata mea m-am speriat că am întârziat la o ședință. Așa trăim în această perioadă cu atâtea hoteluri pe unde mergem mereu”, a declarat Cristi Chivu, în presa din Italia.

Cremonese – Inter 0-2

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Cremonese, în etapa a 23-a din Serie A. 

La Cremona, Lautaro Martinez a marcat primul gol al meciului de pe Stadio Giovanni Zini, în minutul 16. Scorul a fost majorat în minutul 31, de Zielinski, cu un şut de la distanţă. Partida a fost întreruptă pentru trei minute la începutul reprizei a doua, după ce o petardă aruncată din galeria milaneză a căzut în careul gazdelor, lângă portarul Audero.  

Cât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medicalCât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medical
Reclamă

S-a terminat, în cele din urmă, Cremonese – Inter Milano 0-2 şi echipa lui Chivu are 55 de puncte, conducând în Serie A cu opt puncte avansa faţă de AC Milan, care are un meci în minus. Cremonese are 23 de puncte şi este pe locul 15. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Valul de ger siberian a adus temperaturi şi de -16 grade. De când se încălzeşte
Observator
Valul de ger siberian a adus temperaturi şi de -16 grade. De când se încălzeşte
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile
Fanatik.ro
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile
22:02
VIDEOSporting Lisabona – Nacional 2-1, în Liga Portugal. Victorie dramatică pentru gazde
22:02
FCSB – Csikszereda 1-0. Roș-albaștrii se impun greu contra formației nou promovate. Lupta pentru play-off continuă
21:31
Inter riscă sancțiuni dure, după tensiunile uriașe din meciul cu Cremonese. Cristi Chivu a intervenit de urgență
21:04
Danemarca, noua campioană europeană la handbal masculin! Triplă istorică pentru nordici
20:55
Noul jucător al FCSB-ului, în tribune la meciul cu Csikszereda. Transferul, ca și făcut
20:54
Cremonese – Inter 0-2. Cristi Chivu își mărește avansul față de AC Milan și Napoli
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Plecare de la Manchester City 4 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 5 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 6 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate