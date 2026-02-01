Cristi Chivu, copleșit după ce Inter și-a mărit avansul în fruntea campionatului: „Fiica mea m-a trezit și...” - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit prima reacție, după ce Inter a învins-o cu 2-0 pe Cremonese, în etapa a 23-a din Serie A. Antrenorul român s-a declarat bucuros de rezultatul înregistrat de echipa sa, care și-a mărit avansul în fruntea campionatului.

Cristi Chivu a dezvăluit însă că perioada încărcată a lui Inter l-a afectat. Antrenorul român a povestit cum într-o seară a fost trezit de una dintre fiicele sale, el fiind speriat de faptul că ar fi putut întârzia la o ședință a echipei.

Cristi Chivu, prima reacție după Cremonese – Inter 0-2

Totodată, Chivu a subliniat că duelul cu Cremonese nu a fost unul ușor pentru Inter, mărturisind că și jucătorii lui se resimt, după meciurile disputate din trei în trei zile.

„Maturitatea si găsirea metodei de a câștiga, ăsta e secretul pe care-l căutam. Mă bucur de rezultat și de prima repriză în care am forțat puțin planul de joc, am reușit să dăm doua goluri, în partea a doua pentru energie si contextul creat, am scăzut ritmul, nu am avut multe ocazii.

Nu a fost simplu. Am avut jucători care sunt pe teren din trei in trei zile. Următorul obiectiv este să avem consistență. Mereu putem fi mai buni. Mă bucură că vrem să fim cea mai buna versiune a noastră în ciuda dificultăților care apar.