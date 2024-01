Radu Drăguşin a refuzat o ofertă uriaşă de la arabi. Anunţul făcut de Florin Manea: "M-au sunat cu câteva zile în urmă" - Antena Sport

„Tottenham are o înțelegere cu jucătorul. E vorba de un contract de lungă durată, iar salariul va fi similar cu cel pe care îl are Guglielmo Vicario (n.r – portarul lui Tottenham). Totul este pregătit în ceea ce privește jucătorul. Drăgușin a acceptat oferta”, a spus Romano, pe platforma Kick, conform sport.ro.

Transferul istoric al lui Radu Drăguşin, în linie dreaptă: „Se poate face în următoarele 48 de ore”

Transferul istoric al lui Radu Drăguşin a intrat în linie dreaptă. Jurnalistul englez Ben Jacobs a transmis că diferenţa între ce vrea Genoa şi ce oferă Tottenham Hotspur e de doar câteva milioane de euro.

Antrenorul lui Spurs, Ange Postecoglou, insistă pentru aducerea jucătorului român. Tottenham are mari probleme în defensivă în prezent, titularii Cristian Romero și Micky van de Veen fiind accidentaţi. Postecoglou are nevoie de un fundaş care să intre imediat şi care ar debuta chiar pe 14 ianuarie, contra lui Manchester United, pe Old Trafford.

Radu Drăguşin, care este într-o formă foarte bună, este văzut ca jucătorul care poate intra direct în centrul defensivei lui Tottenham.

„Drăgușin a devenit o prioritate la Tottenham, iar Ange Postecoglou joacă un rol important în această afacere. Jucătorul și-a dat acordul, a rămas doar ca Spurs și Genoa să se înțeleagă asupra sumei. Din informațiile mele, prețul final ar putea fi sub 30 de milioane de euro”, a susţinut jurnalistul Ben Jacobs, citat de gsp.ro.

„Tottenham se gândește la 20-23 de milioane, urmând să urce până la 25 de milioane. Genoa ar vrea 30 de milioane și va trebui să coboare și ea. Până la urmă, ar rămâne numai o diferență de câteva milioane între ele. E o mare posibilitate ca transferul să se facă în următoarele 48 de ore”, a mai afirmat Ben Jacobs.