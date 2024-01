Transferul istoric al lui Radu Drăguşin, în linie dreaptă: "Se poate face în următoarele 48 de ore" - Antena Sport

Transferul istoric al lui Radu Drăguşin la Tottenham s-ar putea face în următoarele 48 de ore

Englezii ar fi dispuşi să ofere 25 de milioane de euro pentru fundaşul naţionalei Transferul istoric al lui Radu Drăguşin a intrat în linie dreaptă. Jurnalistul englez Ben Jacobs a transmis că diferenţa între ce vrea Genoa şi ce oferă Tottenham Hotspur e de doar câteva milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul lui Spurs, Ange Postecoglou, insistă pentru aducerea jucătorului român. Tottenham are mari probleme în defensivă în prezent, titularii Cristian Romero și Micky van de Veen fiind accidentaţi. Postecoglou are nevoie de un fundaş care să intre imediat şi care ar debuta chiar pe 14 ianuarie, contra lui Manchester United, pe Old Trafford.

Transferul istoric al lui Radu Drăguşin, în linie dreaptă

Radu Drăguşin, care este într-o formă foarte bună, este văzut ca jucătorul care poate intra direct în centrul defensivei lui Tottenham.