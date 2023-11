Radu Drăguşin îşi prelungeşte contractul cu Genoa: "E un salariu foarte bun". Ce clauză de reziliere va avea românul - Antena Sport

Reclamă

„În momentul în care au venit cu această ofertă de prelungire a contractului (n.r.- cei de la Genoa), am vorbit despre mărirea substanțială a salariului. E un salariu foarte bun, peste ce s-a scris, peste un milion de euro. Când au venit cu această propunere, am spus că există interes mare din Anglia, vrem ca Genoa să câștige bani de pe urma lui, dar să știm și noi o sumă.

Au spus că în jurul a 30 de milioane (n.r.- e suma pentru care l-ar lăsa să plece). Nu ne grăbim să plecăm de la Genoa, dar dacă vine o ofertă de 30 de milioane în iarnă, ar fi nebuni să o refuze, chiar dacă au nevoie de el. Pentru Genoa, cel mai scump transfer din istorie e de 30 de milioane. Radu l-ar egala.

Eu am spus-o de mult, de când l-am văzut prima oară. Eu cred că după acest an de Seria A va fi pregătit să joace la orice echipă din lume. Am o rezervă față de Manchester City și Real Madrid, în rest poate să joace la United, la Tottenham… E pregătit și mental și fizic să facă pasul. Că-l face în iarnă sau vara viitoare, nu e o mare diferență.

Un club foarte important din Anglia este aproape să se decidă la 30 de milioane de euro. Nu am nimic concret, toți îl vor, tatonează, îl urmăresc, mă sună să mă întrebe de caracterul lui, dar nu am nimic concret. De asta vreau să semnăm prelungirea cât mai repede”, a declarat Florin Manea, la digisport.ro.

Radu Drăgușin, anunț important despre viitorul său. Ce a spus după calificarea la EURO

Fundașul legitimat la Genoa a dezvăluit faptul că și-ar dori să evolueze în Premier League care, potrivit statisticilor, este cel mai puternic campionat din Europa.

Totuși, Radu Drăgușin a menționat faptul că va pleca de la Genoa doar atunci când „va fi momentul” și că, în momentul de față, are lucruri mai importante de făcut. „(n.r Unde vei face următorul pas) Într-un loc în care voi evolua cel mai bine și mă voi dezvolta cel mai bine. Voi lua decizia când va fi momentul, doar că acum avem lucruri mai importante de făcut decât lucrul acesta. Pentru mine, cota de piață nu este ceva să mă motiveze. Asta este treaba specialiștilor, pe mine nu mă influențează. Acesta (n.r. Premier League) este campionatul care îmi place, care este pe placul meu. Este un campionat pe care îl urmăresc și sper ca într-un viitor să joc acolo. Eu sunt la Genoa. Echipa mea preferată e cea națională. Sunt multe zvonuri (n.r. despre anumite oferte), dar nu e nimic scris. Model sau idol nu am avut niciodată. Am văzut că sunt asemănat cu Van Dijk, dar eu nu am idol”, a spus Radu Drăgușin, în cadrul unui interviu, după calificarea la EURO 2024.