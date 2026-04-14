Rafa Benitez, uimit de cum a scos-o Cristi Chivu pe Inter dintr-o situaţie extremă: “Să nu uităm asta!”

Dan Roșu Publicat: 14 aprilie 2026, 12:18

Rafa Benitez, uimit de cum a scos-o Cristi Chivu pe Inter dintr-o situaţie extremă: Să nu uităm asta!

Rafa Benitez - Profimedia Images

Cristi Chivu şi Inter sunt ca şi campioni ai Italiei, după ce avansul în Serie A faţă de principala urmăritoare Napoli a ajuns la 9 puncte, cu doar 6 etape rămase de disputat din acests sezon.

Rafa Benitez, cel care l-a avut elev pe Cristi Chivu pe Meazza, în 2010, l-a lăudat pe antrenorul român de 45 de ani pentru felul în care a detensionat un vestiar care a pierdut dramatic titlul şi Liga Campionilor, în stagiunea precedentă.

Rafa Benitez l-a lăudat pe Cristi Chivu

“Nouă puncte sunt multe, pot face diferenţa. Inter a fost considerată favorită, alături de Napoli. Şi îmi sună ok. Noi tindem să uităm, dar cu un an în urmă, după ce titlul a ajuns la Napoli şi finala Champions League a fost o tragedie, atmosfera era una tensionată.

Asta chiar dacă nivelul calitativ al echipei a fost mereu ridicat”, a spus Benitez, citat de Gazzetta dello Sport.

Etapa a 32-a a fost una perfectă pentru Interul lui Cristi Chivu. Milan a pierdut pe teren propriu, 0-3 cu Udinese, în timp ce Napoli a reuşit să scoată doar un punct pe terenul Parmei (1-1).

Inter a învins-o pe Como cu 4-3, chiar dacă a fost condusă cu 2-0. În urma revenirii senzaţionale, nerazzurrii au ajuns să aibă un avans de 9 puncte faţă de Napoli şi de 12 puncte faţă de Milan.

Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Citește și:
"Să învie permisele!". Doi polițiști brăileni s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială
"Să învie permisele!". Doi polițiști brăileni s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială
Marius Şumudică a anunţat favorita la titlu în SuperLiga după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0. Semnal de alarmă pentru echipa lui Bergodi
Marius Şumudică a anunţat favorita la titlu în SuperLiga după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0. Semnal de alarmă pentru echipa lui Bergodi
Absență-surpriză din lotul lui Real Madrid pentru returul cu Bayern Munchen. Lovitură pentru Alvaro Arbeloa
România – Ţara Galilor, amical spectaculos pentru tricolori, pe 6 iunie. Unde se va disputa
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali
Marius Șumudică a dat verdictul în lupta la titlu după “U” Cluj – Univ. Craiova: “Au șanse foarte mari”
VIDEOMoment uluitor într-un meci din Africa. Un jucător a pupat un arbitru după un gol de cascadorii râsului
Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj
1 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 2 Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face” 3 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 4 U Cluj – U Craiova 4-0. Oltenii, înfrângere ruşinoasă! Ardelenii au câştigat disputa pentru şefia Ligii 1! 5 Nota primită de Cristi Chivu, după „remontada” de senzație a Interului la Como: „Era nevoie de un răspuns grozav” 6 Faza care nu s-a văzut la Como – Inter. Chivu a „explodat” pe bancă, Fabregas a sărit și el: „Calmează-te”
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu