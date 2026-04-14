Rafa Benitez, uimit de cum a scos-o Cristi Chivu pe Inter dintr-o situaţie extremă: “Să nu uităm asta!”

Cristi Chivu şi Inter sunt ca şi campioni ai Italiei, după ce avansul în Serie A faţă de principala urmăritoare Napoli a ajuns la 9 puncte, cu doar 6 etape rămase de disputat din acests sezon.
Rafa Benitez, cel care l-a avut elev pe Cristi Chivu pe Meazza, în 2010, l-a lăudat pe antrenorul român de 45 de ani pentru felul în care a detensionat un vestiar care a pierdut dramatic titlul şi Liga Campionilor, în stagiunea precedentă.
Rafa Benitez l-a lăudat pe Cristi Chivu
“Nouă puncte sunt multe, pot face diferenţa. Inter a fost considerată favorită, alături de Napoli. Şi îmi sună ok. Noi tindem să uităm, dar cu un an în urmă, după ce titlul a ajuns la Napoli şi finala Champions League a fost o tragedie, atmosfera era una tensionată.
Asta chiar dacă nivelul calitativ al echipei a fost mereu ridicat”, a spus Benitez, citat de Gazzetta dello Sport.
Etapa a 32-a a fost una perfectă pentru Interul lui Cristi Chivu. Milan a pierdut pe teren propriu, 0-3 cu Udinese, în timp ce Napoli a reuşit să scoată doar un punct pe terenul Parmei (1-1).
Inter a învins-o pe Como cu 4-3, chiar dacă a fost condusă cu 2-0. În urma revenirii senzaţionale, nerazzurrii au ajuns să aibă un avans de 9 puncte faţă de Napoli şi de 12 puncte faţă de Milan.
