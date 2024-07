Răzvan Marin a semnat noul contract. Anunţul făcut la miezul nopţii în Italia - Antena Sport

Răzvan Marin a semnat noul contract. Anunţul făcut la miezul nopţii în Italia Profimedia Răzvan Marin a semnat noul contract cu Cagliari. Anunţul a fost făcut la miezul nopţii în Italia de jurnalistul Nicolo Schira. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Răzvan Marin a fost golgheterul României la EURO 2024. Mijlocaşul a reuşit să marcheze două goluri: unul cu Ucraina şi cel din penalty din partida cu Slovacia. Evoluţiile bune i-au adus pe masă un nou contract cu cei de la Cagliari. Răzvan Marin a semnat noul contract Astfel, Răzvan Marin a semnat un nou contract cu formaţia din Serie A, valabil până în 2026. ”Răzvan Marin și-a prelungit contractul cu Cagliari până în 2026 și vrea să rămână. Are o relație bună cu antrenorul Davide Nicola”, a scris la miezul nopţii jurnalistul Nicolo Schira. Razvan #Marin has extended his contract with #Cagliari until 2026 and he would like to stay. He is in a good relationship with coach Davide Nicola. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2024 Reclamă

Reclamă 4

Răzvan Marin, mesaj emoţionant pentru fanii români

Răzvan Marin a transmis un mesaj emoţionant pentru fanii români. Golgheterul României de la EURO 2024, cu două goluri marcate, le-a mulţumit fanilor pentru sprijinul uriaş şi a promis noi realizări ale echipei naţionale.

Răzvan Marin a marcat două goluri pentru România la EURO 2024. Marin a marcat cu Ucraina şi cu Slovacia, cele două meciuri pe care naţionala lui Edi Iordănescu nu le-a pierdut.

“Drumul nostru la EURO 2024 se opreşte aici, însă povestea noastră continuă! Vă mulţumim din inimă pentru susţinerea necondiţionată şi pentru energia pe care ne-aţi oferit-o la fiecare meci. Am luptat cu toată forţa, am dat tot ce am avut mai bun şi am simţit în fiecare moment sprijinul vostru necondiţionat.

Reclamă

Împreună am trăit momente de neuitat şi am demonstrat că suntem o echipă unită, pe teren şi în tribune, ca suntem o familie. Vom continua să muncim din greu şi să învăţăm din fiecare experienţă, pentru a reveni mai puternici. Mulţumim pentru tot şi rămâneţi alături de noi în această călătorie! Hai ROMANIA!”, a transmis Răzvan Marin pe reţelele de socializare.