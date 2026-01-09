Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia antrenorului de la Genoa, după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty uriaş în minutul 90+9 cu AC Milan - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Reacţia antrenorului de la Genoa, după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty uriaş în minutul 90+9 cu AC Milan

Reacţia antrenorului de la Genoa, după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty uriaş în minutul 90+9 cu AC Milan

Viviana Moraru Publicat: 9 ianuarie 2026, 8:25

Comentarii
Reacţia antrenorului de la Genoa, după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty uriaş în minutul 90+9 cu AC Milan

Nicolae Stanciu a ratat un penalty în AC Milan - Genoa 1-1/ Profimedia

Antrenorul de la Genoa a reacţionat, după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty uriaş cu AC Milan, în minutul 90+9. Daniele De Rossi a declarat că el a fost cel care l-a ales pe căpitanul naţionalei să execute lovitura de la punctul cu var, în prelungirile partidei de pe San Siro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Genoa a remizat cu AC Milan, scor 1-1, însă ar fi putut lua toate cele trei puncte dacă Nicolae Stanciu ar fi marcat din penalty în ultimele minute de joc. Căpitanul naţionalei a executat lamentabil lovitura de pedeapsă, balonul trecând mult peste poarta “diavolilor”.

Daniele De Rossi, după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în AC Milan – Genoa 1-1

Daniele De Rossi a declarat că Nicolae Stanciu a ajuns să execute penalty-ul în condiţiile în care Ruslan Malinovskyi şi Aaron Martin nu se mai aflau pe teren. Nicolae Stanciu a fost trimis în joc în minutul 83, luându-i locul chiar lui Martin.

“E mai presus de puncte, pentru că doare să-i văd pe băieţi întorcându-se la vestiare cu capetele în pământ, după ce meciul s-a terminat. Dar aşa e fotbalul, se întâmplă, şi Milan nu ar fi meritat probabil să piardă după ce s-a întâmplat în a doua repriză. Noi poate am fi meritat să câştigăm după prima, dar şi în a doua, deşi am suferit, am reuşit să fim compacţi.

O înfrângere grea. La sfârşitul antrenamentelor, mereu exersăm penalty-urile. Malinovskyi şi Martin nu erau pe teren, aşa că l-am ales pe Stanciu, care execută penalty-urile şi loviturile libere foarte bine la antrenamente. Se întâmplă, şi eu am ratat penaly-uri. Doare, dar pierdem şi câştigăm împreună”, a declarat Daniele De Rossi, conform tuttomercatoweb.com.

Reclamă
Reclamă

Italienii au reacționat, după ce românul a ratat un penalty în 90+8 pe San Siro

Genoa a scos un punct pe terenul celor de la AC Milan, într-un meci din etapa cu numărul 19 din Serie A. La prima vedere, rezultatul ar părea mulțumitor pentru formația antrenată de Daniele De Rossi, însă realitatea este alta.

Gruparea genoveză a condus pe San Siro până în minutul 90+2, când Rafa Leao a restabilit egalitatea. Ba mai mult, putea obține victoria șase minute mai târziu, dar Stanciu a ratat o lovitură de la 11 metri.

Nicolae Stanciu putea fi erou pentru echipa lui Dan Șucu, dar mijlocașul român a ratat lamentabil din penalty, în al optulea minut de prelungire. Presa din Italia a reacționat imediat.

Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, proceseUn român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese
Reclamă

„AC Milan, grațiată de Nicolae Stanciu”, a scris tuttomercatoweb.com. „Leao și … Stanciu evită înfrângerea pentru Milan”, a fost titlul cu care a deschis Gazzetta dello Sport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
Observator
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
Ce a făcut Stanciu, în toiul nopții, după ce a ratat un penalty, la ultima fază a meciului. Românul n-a stat pe gânduri nicio clipă
Fanatik.ro
Ce a făcut Stanciu, în toiul nopții, după ce a ratat un penalty, la ultima fază a meciului. Românul n-a stat pe gânduri nicio clipă
9:12
Xabi Alonso, veste uriașă despre Kylian Mbappe după calificarea în finala Supercupei. Ce se întâmplă cu atacantul
9:10
O nouă plecare de la Rapid. Costel Gâlcă îşi cedează jucătorul la o altă echipă din Liga 1
8:59
Decizia finală luată de Neluţu Varga în privinţa lui Ciprian Deac: “E febleţea mea”
8:49
Scandal uriaş în Atletico Madrid – Real Madrid 1-2. Xabi Alonso l-a înjurat pe Diego Simeone. De la ce a pornit totul
8:44
“Poate n-a fost corect că a bătut el”. Italienii, fără milă pentru Stanciu după penalty-ul ratat în min. 90+9
8:25
Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Scandal la CFR Cluj! Neluţu Varga a ameninţat că nu mai bagă deloc bani la formaţia din Gruia!
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”