Reacţia antrenorului de la Genoa, după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty uriaş în minutul 90+9 cu AC Milan - Antena Sport

Antrenorul de la Genoa a reacţionat, după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty uriaş cu AC Milan, în minutul 90+9. Daniele De Rossi a declarat că el a fost cel care l-a ales pe căpitanul naţionalei să execute lovitura de la punctul cu var, în prelungirile partidei de pe San Siro.
Genoa a remizat cu AC Milan, scor 1-1, însă ar fi putut lua toate cele trei puncte dacă Nicolae Stanciu ar fi marcat din penalty în ultimele minute de joc. Căpitanul naţionalei a executat lamentabil lovitura de pedeapsă, balonul trecând mult peste poarta “diavolilor”.
Daniele De Rossi, după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în AC Milan – Genoa 1-1
Daniele De Rossi a declarat că Nicolae Stanciu a ajuns să execute penalty-ul în condiţiile în care Ruslan Malinovskyi şi Aaron Martin nu se mai aflau pe teren. Nicolae Stanciu a fost trimis în joc în minutul 83, luându-i locul chiar lui Martin.
“E mai presus de puncte, pentru că doare să-i văd pe băieţi întorcându-se la vestiare cu capetele în pământ, după ce meciul s-a terminat. Dar aşa e fotbalul, se întâmplă, şi Milan nu ar fi meritat probabil să piardă după ce s-a întâmplat în a doua repriză. Noi poate am fi meritat să câştigăm după prima, dar şi în a doua, deşi am suferit, am reuşit să fim compacţi.
O înfrângere grea. La sfârşitul antrenamentelor, mereu exersăm penalty-urile. Malinovskyi şi Martin nu erau pe teren, aşa că l-am ales pe Stanciu, care execută penalty-urile şi loviturile libere foarte bine la antrenamente. Se întâmplă, şi eu am ratat penaly-uri. Doare, dar pierdem şi câştigăm împreună”, a declarat Daniele De Rossi, conform tuttomercatoweb.com.
Italienii au reacționat, după ce românul a ratat un penalty în 90+8 pe San Siro
Genoa a scos un punct pe terenul celor de la AC Milan, într-un meci din etapa cu numărul 19 din Serie A. La prima vedere, rezultatul ar părea mulțumitor pentru formația antrenată de Daniele De Rossi, însă realitatea este alta.
Gruparea genoveză a condus pe San Siro până în minutul 90+2, când Rafa Leao a restabilit egalitatea. Ba mai mult, putea obține victoria șase minute mai târziu, dar Stanciu a ratat o lovitură de la 11 metri.
Nicolae Stanciu putea fi erou pentru echipa lui Dan Șucu, dar mijlocașul român a ratat lamentabil din penalty, în al optulea minut de prelungire. Presa din Italia a reacționat imediat.
„AC Milan, grațiată de Nicolae Stanciu”, a scris tuttomercatoweb.com. „Leao și … Stanciu evită înfrângerea pentru Milan”, a fost titlul cu care a deschis Gazzetta dello Sport.
„Milan, grațiată de Stanciu!". Italienii au reacționat, după ce românul a ratat un penalty în 90+8 pe San Siro
