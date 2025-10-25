Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"S-a târât ca o cârpă!" Cristi Chivu, probleme înainte de Napoli - Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | “S-a târât ca o cârpă!” Cristi Chivu, probleme înainte de Napoli – Inter

“S-a târât ca o cârpă!” Cristi Chivu, probleme înainte de Napoli – Inter

Publicat: 25 octombrie 2025, 12:45

Comentarii
S-a târât ca o cârpă! Cristi Chivu, probleme înainte de Napoli – Inter

Cristi Chivu, în timpul unui antrenament - Profimedia Images

Cristi Chivu are parte de unul dintre cele mai tari meciuri ale debutului său în cariera de antrenor. Inter va evolua sâmbătă, împotriva lui Napoli, pe stadionul “Diego Armando Maradona”, de la ora 19:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferinţa de presă susţinută înaintea celui mai tare meci din Serie A din etapa a opta, Cristi Chivu a apărut într-o formă fizică mai puţin bună, din cauza unui virus. Cei de la Tuttosport l-au comparat cu o cârpă.

Cristi Chivu, probleme înainte de Napoli – Inter

”Un virus extrem de supărător l-a pus la pământ. Chivu, care a avut zile mai bune, s-a târât, literalmente, ca o cârpă la conferință”, au notat italienii.

Asta nu l-a împiedicat pe Chivu să ia atitudine atunci când un jurnalist a vorbit despre faptul că “Italia e casa lui din punct de vedere fotbalistic”. “Eu sunt român și sunt mândru de acest lucru”, a spus Cristi Chivu, zâmbind.

Înaintea meciului cu Napoli, Inter e la egalitate de puncte cu campioana Italiei. Ambele au acumulat 15 puncte. Liderul AC Milan a făcut doar egal, acasă, cu Pisa, 2-2. Cristi Chivu ar putea profita şi cu o victorie cu Napoli să urce pe primul loc.

Reclamă
Reclamă

Spre deosebire de Napoli, Inter are un moral bun. Echipa lui Chivu vine după o înfrângere la scor, 4-0, în deplasare, cu Union Saint-Gilloise. Şi în campionat Inter a obţinut o victorie importantă, cu 1-0, pe terenul Romei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Observator
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
Fanatik.ro
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
14:37
Alex Ovecikin, la un singur gol distanţă de o bornă fabuloasă! Când poate realiza performanţa uriaşă
14:21
Gafă de amatori comisă de echipa care a “zdrobit-o” pe FCSB în Europa League! Poate pierde un meci cu 3-0
14:02
“Sabrina Voinea, jefuită din nou” / “Este imposibil așa ceva”. Reacţii incredibile după ce Sabrina a ratat medaliile la sol
13:45
Becali contestă la UEFA decizia prin care i se ia Cupa Campionilor: “E la mintea cocoşului că suntem Steaua”
13:28
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
13:00
NEWS ALERTSabrina Voinea ratează din nou dramatic o medalie la Mondial, ca la JO! A luat aceeaşi notă cu gimnasta de pe 3
Vezi toate știrile
1 VIDEOVerstappen, cel mai rapid în al doilea antrenament din MP al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 2 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 3 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut” 4 Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş! 5 Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League 6 Ştefan Baiaram a vrut să îi returneze lui Mirel Rădoi cadoul de 18.000 de euro! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene