"S-a târât ca o cârpă!" Cristi Chivu, probleme înainte de Napoli - Inter - Antena Sport

Cristi Chivu are parte de unul dintre cele mai tari meciuri ale debutului său în cariera de antrenor. Inter va evolua sâmbătă, împotriva lui Napoli, pe stadionul “Diego Armando Maradona”, de la ora 19:00.
La conferinţa de presă susţinută înaintea celui mai tare meci din Serie A din etapa a opta, Cristi Chivu a apărut într-o formă fizică mai puţin bună, din cauza unui virus. Cei de la Tuttosport l-au comparat cu o cârpă.
Cristi Chivu, probleme înainte de Napoli – Inter
”Un virus extrem de supărător l-a pus la pământ. Chivu, care a avut zile mai bune, s-a târât, literalmente, ca o cârpă la conferință”, au notat italienii.
Asta nu l-a împiedicat pe Chivu să ia atitudine atunci când un jurnalist a vorbit despre faptul că “Italia e casa lui din punct de vedere fotbalistic”. “Eu sunt român și sunt mândru de acest lucru”, a spus Cristi Chivu, zâmbind.
Înaintea meciului cu Napoli, Inter e la egalitate de puncte cu campioana Italiei. Ambele au acumulat 15 puncte. Liderul AC Milan a făcut doar egal, acasă, cu Pisa, 2-2. Cristi Chivu ar putea profita şi cu o victorie cu Napoli să urce pe primul loc.
Spre deosebire de Napoli, Inter are un moral bun. Echipa lui Chivu vine după o înfrângere la scor, 4-0, în deplasare, cu Union Saint-Gilloise. Şi în campionat Inter a obţinut o victorie importantă, cu 1-0, pe terenul Romei.
