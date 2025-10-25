Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: "Sunt român" - Antena Sport

Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu (44 de ani), a întrerupt un jurnalist în timpul conferinţei de presă de dinainte de duelul cu Napoli, campioana Italiei.

Napoli – Inter se dispută în această seară, de la ora 19:00. Campioana Italiei vine după o umilinţă în Liga Campionilor. PSV, echipa lui Dennis Man, a învins-o cu 6-2 pe Napoli. Dennis Man a reuşit o “dublă”, fiind omul meciului.

Cristi Chivu, în conferinţa de presă: “Sunt român și sunt mândru de acest lucru”

“Italia este prima ta casă din punct de vedere fotbalistic, ca jucător şi acum ca antrenor…”, a spus jurnalistul italian, moment în care Cristi Chivu a intervenit.

“Eu sunt român și sunt mândru de acest lucru”, a spus Cristi Chivu, zâmbind.

Înaintea meciului cu Napoli, Inter e la egalitate de puncte cu campioana Italiei. Ambele au acumulat 15 puncte. Liderul AC Milan a făcut doar egal, acasă, cu Pisa, 2-2. Cristi Chivu ar putea profita şi cu o victorie cu Napoli să urce pe primul loc. Spre deosebire de Napoli, Inter are un moral bun. Echipa lui Chivu vine după o înfrângere la scor, 4-0, în deplasare, cu Union Saint-Gilloise. Şi în campionat Inter a obţinut o victorie importantă, cu 1-0, pe terenul Romei.