Scandal uriaş în Italia, după ce Inter şi AC Milan au cumpărat San Siro. Nouă persoane, acuzate de corupţie

Parchetul din Milano anchetează 9 persoane pentru presupusă trucare a licitaţiilor şi scurgeri de informaţii confidenţiale în achiziţionarea stadionului San Siro (Giuseppe Meazza) de către cluburile Inter Milano şi AC Milan de la Consiliul Local Milano pentru suma de 197 de milioane de euro în noiembrie 2025.

Printre cei investigaţi se numără consilieri locali, reprezentanţi legali şi înalţi funcţionari din ambele cluburi, precum şi consilieri legaţi de grupările sportive, potrivit unor ştiri din presa locală de marţi.

Scandal uriaş în Italia, după ce Inter şi AC Milan au cumpărat San Siro

Ancheta examinează posibile nereguli în procesul care a permis achiziţionarea emblematicului stadion San Siro de la Consiliul Local Milano pentru 197 de milioane de euro, în urma aprobării municipale din 29 septembrie 2025. Achiziţia include stadionul şi zona înconjurătoare.

Potrivit procurorilor italieni, se presupune că au fost întreprinse acţiuni timp de mai mulţi ani pentru a favoriza interesele cluburilor, inclusiv manipularea proceselor de licitaţie publică şi scurgerea de informaţii confidenţiale. În special, anchetatorii indică cel puţin două incidente de scurgeri de secrete care au avut loc în 2021 şi 2023, în care documente interne ale Primăriei ar fi fost partajate cu consilierii lui Inter Milano înainte de aprobarea lor oficială.

Guardia di Finanza (Poliţia Financiară Italiană) a efectuat percheziţii la Primăria oraşului Milano, la sediile cluburilor şi la reşedinţele private ale celor investigaţi, confiscând dispozitive electronice pentru a analiza comunicaţiile care ar putea clarifica faptele.