Scandal uriaş în Italia, după ce Inter şi AC Milan au cumpărat San Siro. Nouă persoane, acuzate de corupţie

Viviana Moraru Publicat: 31 martie 2026, 13:29

San Siro/ Profimedia

Parchetul din Milano anchetează 9 persoane pentru presupusă trucare a licitaţiilor şi scurgeri de informaţii confidenţiale în achiziţionarea stadionului San Siro (Giuseppe Meazza) de către cluburile Inter Milano şi AC Milan de la Consiliul Local Milano pentru suma de 197 de milioane de euro în noiembrie 2025.

Printre cei investigaţi se numără consilieri locali, reprezentanţi legali şi înalţi funcţionari din ambele cluburi, precum şi consilieri legaţi de grupările sportive, potrivit unor ştiri din presa locală de marţi.

Ancheta examinează posibile nereguli în procesul care a permis achiziţionarea emblematicului stadion San Siro de la Consiliul Local Milano pentru 197 de milioane de euro, în urma aprobării municipale din 29 septembrie 2025. Achiziţia include stadionul şi zona înconjurătoare.

Potrivit procurorilor italieni, se presupune că au fost întreprinse acţiuni timp de mai mulţi ani pentru a favoriza interesele cluburilor, inclusiv manipularea proceselor de licitaţie publică şi scurgerea de informaţii confidenţiale. În special, anchetatorii indică cel puţin două incidente de scurgeri de secrete care au avut loc în 2021 şi 2023, în care documente interne ale Primăriei ar fi fost partajate cu consilierii lui Inter Milano înainte de aprobarea lor oficială.

Guardia di Finanza (Poliţia Financiară Italiană) a efectuat percheziţii la Primăria oraşului Milano, la sediile cluburilor şi la reşedinţele private ale celor investigaţi, confiscând dispozitive electronice pentru a analiza comunicaţiile care ar putea clarifica faptele.

Printre cei investigaţi se numără, printre alţii, fostul consilier urbanist Giancarlo Tancredi, fostul viceprimar Ada De Cesaris, directorul general al oraşului Christian Malangone, precum şi directori şi consilieri legaţi de Inter şi AC Milan.

Parchetul continuă să analizeze documentaţia confiscată pentru a determina amploarea presupuselor nereguli şi potenţiala răspundere penală. Achiziţionarea stadionului San Siro de către Inter şi Milan a fost finalizată pe 5 noiembrie 2025, când ambele cluburi au semnat documentele finale de achiziţie cu Primăria Milano pentru 197 de milioane de euro, după ani de negocieri.

Tranzacţia, structurată prin intermediul companiei Stadio San Siro SpA şi susţinută de finanţare de la entităţi precum Goldman Sachs şi JP Morgan, a fost finalizată după ce consiliul local a aprobat vânzarea la sfârşitul lunii septembrie.

Acordul include o investiţie privată suplimentară de aproximativ 1,2 miliarde de euro pentru construirea unui nou stadion şi a unui proiect ambiţios de regenerare urbană în zona înconjurătoare, cu scopul de a moderniza infrastructura şi de a o transforma într-un motor economic atât pentru cluburi, cât şi pentru oraş.

