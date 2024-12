Sergio Conceicao, noul antrenor de la Milan! Anunţul făcut la doar câteva ore după demiterea lui Paulo Fonseca - Antena Sport

Sergio Conceicao a fost numit antrenor la AC Milan | Profimedia

La câteva ore după demiterea lui Paulo Fonseca, gruparea AC Milan a anunţat numirea unui alt portughez în funcţia de antrenor: Sergio Conceicao. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „AC Milan anunţă că Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição a fost numit antrenor principal al primei echipe masculine până la 30 iunie 2026. Clubul îi urează un călduros bun venit lui Sérgio şi echipei sale, dorindu-i un mandat plin de succes şi împliniri” , a anunţat AC Milan. Sergio Conceicao a fost numit antrenor la AC Milan Paulo Fonseca a fost demis luni dimineaţă, după remiza cu AS Roma, scor 1-1, din Serie A. Portughezul de 51 de ani fusese numit în funcţie doar în iulie. Conceição (50 de ani) era liber de contract din iunie, când a părăsit FC Porto, unde a petrecut şapte ani şi a câştigat unsprezece trofee, inclusiv trei titluri de campion al Portugaliei, scrie news.ro. Antrenorul portughez îşi va începe aventura la Milano cu Supercupa Italiei de la Riad, Arabia Saudită. AC Milan va înfrunta Juventus în a doua semifinală (3 ianuarie), prima opunând Inter Milano şi Atalanta Bergamo (2 ianuarie). Finala va avea loc pe 6 ianuarie. Motivul pentru care Sergio Conceicao a plecat de la FC Porto Cu dragonii, Conceiçao a adunat 11 trofee, printre care Cupa Portugaliei, câştigată cu 2-1 în faţa lui Sporting pe 26 mai, şi trei titluri de campion naţional (2018, 2020 şi 2022). Reclamă

Reclamă

Cu toate acestea, FC Porto a terminat pe locul 3 în Liga Portugal în acest sezon, la 18 puncte în spatele campioanei Sporting. Acest sezon al campionatului lusitan se vede LIVE în AntenaPLAY. Ca jucător, Conceiçao a evoluat pentru Porto şi timp de mai multe sezoane în Italia (Lazio Roma, Parma şi Inter Milano). El şi-a încheiat cariera la PAOK Salonic în 2009, înainte de a deveni antrenor în anul următor.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!