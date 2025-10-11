Fabio Capello, numai cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu: "Mă convinge". Cum l-a descris pe român - Antena Sport

Cristi Chivu impresionează la Inter, iar numele mari din fotbalul italian nu trec cu vederea începutul bun de sezon al antrenorului român la finalista din acest an a UEFA Champions League.
Marele Fabio Capello a vorbit, din nou, despre Cristi Chivu şi a avut numai cuvinte de laudă la adresa antrenorului român. Capello era convins că noul antrenor de la Inter va reuşi, ţinând cont de prima jumătate a acestui an, când a antrenat-o pe Parma şi a reuşit să îi salveze pe “cruciaţi” de la retrogradare.
Cristi Chivu, lăudat de Fabio Capello: “A intrat în minţile jucătorilor”
Capello l-a considerat mereu pe Cristi Chivu un tip inteligent, încă de pe vremea când acesta era jucător, iar primele meciuri din acest sezon ale lui Inter l-au convins.
De asemenea, Capello l-a susţinut pe Chivu încă de când acesta o antrena pe Parma, fiind convins că românul poate deveni o surpriză. El a lăudat şi modul în care Chivu a reuşit să intre în minţile jucătorilor de la Inter, fără să o facă într-un mod agresiv.
“Întotdeauna l-am considerat pe Chivu un băiat inteligent. E foarte bun la a-și da seama ce să atingă la Inter. Mă convinge. Sunt unul dintre cei care au spus încă de la început cât este de inteligent.
A fost la Parma, unde a avut imediat rezultate bune și a făcut lucruri pozitive. Mereu l-am susținut și am spus că va fi o surpriză. A intrat în mințile jucătorilor, dar nu într-un fel agresiv, ci a înțeles la ce trebuie să lucreze. Jucătorii au înțeles că sunt pe drumul cel bun”, a declarat Fabio Capello, pentru Gazzetta dello Sport, citat de fcinternews.it.
Inter, înfrângere la loviturile de departajare în faţa lui Atletico Madrid, într-un amical disputat în Libia
Cristi Chivu a fost alături de jucătorii de la Inter neconvocaţi la echipele naţionale în Libia, pentru un meci amical contra celor de la Atletico Madrid. După 90 de minute, scorul a fost 1-1, echipa lui Diego Simeone fiind cea care s-a impus la loviturile de departajare.
Fischio finale #AtleticoMadridInter 5-3 (d.c.r.)#ForzaInter pic.twitter.com/J4siI8rniH
— Inter ⭐⭐ (@Inter) October 10, 2025
După pauza internaţională, Inter va avea parte de trei deplasări. Mai întâi merge pe Olimpico, pentru meciul cu AS Roma, fosta echipă a lui Chivu. La trei zile distanţă urmează deplasarea din Belgia, cu Royale Union SG din UEFA Champions League, urmând să încheie această serie de meciuri în deplasare pe Stadio Diego Armando Maradona, cu meciul împotriva campioanei en-titre din Seria A, Napoli.
Inter se află pe locul 4 după primele 6 etape din Serie A, cu 12 puncte, fiind la 3 puncte în spatele liderului Napoli. În Champions League, echipa românului se află pe acelaşi loc, după ce a câştigat primele două partide, fără să primească gol.
