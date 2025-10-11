Fabio Capello, numai cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu: "Mă convinge". Cum l-a descris pe român - Antena Sport

Cristi Chivu impresionează la Inter, iar numele mari din fotbalul italian nu trec cu vederea începutul bun de sezon al antrenorului român la finalista din acest an a UEFA Champions League.

Marele Fabio Capello a vorbit, din nou, despre Cristi Chivu şi a avut numai cuvinte de laudă la adresa antrenorului român. Capello era convins că noul antrenor de la Inter va reuşi, ţinând cont de prima jumătate a acestui an, când a antrenat-o pe Parma şi a reuşit să îi salveze pe “cruciaţi” de la retrogradare.

Cristi Chivu, lăudat de Fabio Capello: “A intrat în minţile jucătorilor”

Capello l-a considerat mereu pe Cristi Chivu un tip inteligent, încă de pe vremea când acesta era jucător, iar primele meciuri din acest sezon ale lui Inter l-au convins.

De asemenea, Capello l-a susţinut pe Chivu încă de când acesta o antrena pe Parma, fiind convins că românul poate deveni o surpriză. El a lăudat şi modul în care Chivu a reuşit să intre în minţile jucătorilor de la Inter, fără să o facă într-un mod agresiv.