Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fabio Capello, numai cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu: "Mă convinge". Cum l-a descris pe român - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Fabio Capello, numai cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu: “Mă convinge”. Cum l-a descris pe român

Fabio Capello, numai cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu: “Mă convinge”. Cum l-a descris pe român

Publicat: 11 octombrie 2025, 9:00

Comentarii
Fabio Capello, numai cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu: Mă convinge. Cum l-a descris pe român

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu impresionează la Inter, iar numele mari din fotbalul italian nu trec cu vederea începutul bun de sezon al antrenorului român la finalista din acest an a UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marele Fabio Capello a vorbit, din nou, despre Cristi Chivu şi a avut numai cuvinte de laudă la adresa antrenorului român. Capello era convins că noul antrenor de la Inter va reuşi, ţinând cont de prima jumătate a acestui an, când a antrenat-o pe Parma şi a reuşit să îi salveze pe “cruciaţi” de la retrogradare.

Cristi Chivu, lăudat de Fabio Capello: “A intrat în minţile jucătorilor”

Capello l-a considerat mereu pe Cristi Chivu un tip inteligent, încă de pe vremea când acesta era jucător, iar primele meciuri din acest sezon ale lui Inter l-au convins.

De asemenea, Capello l-a susţinut pe Chivu încă de când acesta o antrena pe Parma, fiind convins că românul poate deveni o surpriză. El a lăudat şi modul în care Chivu a reuşit să intre în minţile jucătorilor de la Inter, fără să o facă într-un mod agresiv.

Fabio Capello

Reclamă
Reclamă

“Întotdeauna l-am considerat pe Chivu un băiat inteligent. E foarte bun la a-și da seama ce să atingă la Inter. Mă convinge. Sunt unul dintre cei care au spus încă de la început cât este de inteligent.

A fost la Parma, unde a avut imediat rezultate bune și a făcut lucruri pozitive. Mereu l-am susținut și am spus că va fi o surpriză. A intrat în mințile jucătorilor, dar nu într-un fel agresiv, ci a înțeles la ce trebuie să lucreze. Jucătorii au înțeles că sunt pe drumul cel bun”, a declarat Fabio Capello, pentru Gazzetta dello Sport, citat de fcinternews.it.

Inter, înfrângere la loviturile de departajare în faţa lui Atletico Madrid, într-un amical disputat în Libia

Cristi Chivu a fost alături de jucătorii de la Inter neconvocaţi la echipele naţionale în Libia, pentru un meci amical contra celor de la Atletico Madrid. După 90 de minute, scorul a fost 1-1, echipa lui Diego Simeone fiind cea care s-a impus la loviturile de departajare.

"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
Reclamă

După pauza internaţională, Inter va avea parte de trei deplasări. Mai întâi merge pe Olimpico, pentru meciul cu AS Roma, fosta echipă a lui Chivu. La trei zile distanţă urmează deplasarea din Belgia, cu Royale Union SG din UEFA Champions League, urmând să încheie această serie de meciuri în deplasare pe Stadio Diego Armando Maradona, cu meciul împotriva campioanei en-titre din Seria A, Napoli.

Inter se află pe locul 4 după primele 6 etape din Serie A, cu 12 puncte, fiind la 3 puncte în spatele liderului Napoli. În Champions League, echipa românului se află pe acelaşi loc, după ce a câştigat primele două partide, fără să primească gol.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
Observator
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
La 26 de ani, tenismena din România a făcut anunțul: ”Am jucat luni întregi cu dureri, cu lacrimi ascunse…”
Fanatik.ro
La 26 de ani, tenismena din România a făcut anunțul: ”Am jucat luni întregi cu dureri, cu lacrimi ascunse…”
8:34
Luis Lauret a obţinut medalia de argint la Campionatele Mondiale de haltere
8:31
Kylian Mbappe s-a accidentat după un nou meci de senzaţie pentru Franţa! Anunţul L’Equipe despre superstar
8:29
Delegarea lui Istvan Kovacs la Serbia – Albania a stârnit controverse uriaşe: “UEFA şochează”
0:07
Lăcătuş ştie ce jucători din meciul cu Moldova vor prinde minute şi cu Austria: “Au tras tare să fie în formă”
23:41 10 oct.
Franţa – Azerbaidjan 3-0. Mbappe, gol de generic şi assist. Germania – Luxemburg 4-0. Rezultatele serii
22:59 10 oct.
VideoJurnal Antena Sport | Dinamo, amical aniversar în Macedonia
Vezi toate știrile
1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria” 3 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român 4 Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României 5 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria 6 Gigi Becali l-a făcut praf pe jucătorul pe care a plătit 700.000 de euro şi l-a cedat gratis: “Aşa bun e”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”