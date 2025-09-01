„Stilul lui Mourinho”. Cristi Chivu, taxat după înfrângerea cu Inter din Serie A. Nota primită - Antena Sport

Italienii au reacționat după ce Cristi Chivu a suferit primul eșec cu Inter în Serie A. Udinese s-a impus pe Giuseppe Meazza, în etapa a doua a campionatului, scor 2-1.

Cristi Chivu a primit nota 5 din partea italienilor de la Gazzetta dello Sport, în urma înfrângerii cu Udinese. Italienii au taxat jocul nerazzurrilor și au remarcat schimbarea față de prima etapă, din victoria cu Torino, scor 5-0.

Reacția italienilor după ce Cristi Chivu a suferit primul eșec cu Inter în Serie A

„Interul lui Chivu este gripat și leneș. Chiar și atunci când umple terenul cu atacanți, aceștia nu reprezintă niciun pericol. Revoluția necesită timp. Unde este echipa de acum șapte zile? Aceasta este o creatură nesigură, aflată încă la jumătatea drumului său”, au notat italienii de la gazzetta.it.

Totodată, Andrea Stramaccioni a oferit o reacție fermă după înfrângerea lui Inter. Fostul antrenor al nerazzurrilor a transmis că antrenorul român a făcut o mișcare în stilul lui Jose Mourinho, anume aceea de a-și arunca echipa în atac „la disperare”.

„Sistemul adoptat de Chivu în final? Una este să schimbi din mers de la 3-5-2 la 3-4-2-1, dar 4-2-4 este o aruncare nebunească în atac, la disperare, o mișcare în stilul lui Jose Mourinho”, a declarat Stramaccioni, după Inter – Udinese 1-2, conform DAZN.