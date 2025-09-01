„Stilul lui Mourinho”. Cristi Chivu, taxat după înfrângerea cu Inter din Serie A. Nota primită - Antena Sport

Închide meniul
„Stilul lui Mourinho”. Cristi Chivu, taxat după înfrângerea cu Inter din Serie A. Nota primită

Publicat: 1 septembrie 2025, 9:10

Stilul lui Mourinho”. Cristi Chivu, taxat după înfrângerea cu Inter din Serie A. Nota primită

Cristi Chivu, pe banca lui Inter/ Profimedia

Italienii au reacționat după ce Cristi Chivu a suferit primul eșec cu Inter în Serie A. Udinese s-a impus pe Giuseppe Meazza, în etapa a doua a campionatului, scor 2-1. 

Cristi Chivu a primit nota 5 din partea italienilor de la Gazzetta dello Sport, în urma înfrângerii cu Udinese. Italienii au taxat jocul nerazzurrilor și au remarcat schimbarea față de prima etapă, din victoria cu Torino, scor 5-0. 

Reacția italienilor după ce Cristi Chivu a suferit primul eșec cu Inter în Serie A 

„Interul lui Chivu este gripat și leneș. Chiar și atunci când umple terenul cu atacanți, aceștia nu reprezintă niciun pericol. Revoluția necesită timp. Unde este echipa de acum șapte zile? Aceasta este o creatură nesigură, aflată încă la jumătatea drumului său”, au notat italienii de la gazzetta.it. 

Totodată, Andrea Stramaccioni a oferit o reacție fermă după înfrângerea lui Inter. Fostul antrenor al nerazzurrilor a transmis că antrenorul român a făcut o mișcare în stilul lui Jose Mourinho, anume aceea de a-și arunca echipa în atac „la disperare”.  

Sistemul adoptat de Chivu în final? Una este să schimbi din mers de la 3-5-2 la 3-4-2-1, dar 4-2-4 este o aruncare nebunească în atac, la disperare, o mișcare în stilul lui Jose Mourinho”, a declarat Stramaccioni, după Inter – Udinese 1-2, conform DAZN. 

Reacţia lui Cristi Chivu, după primul eşec cu Inter în Serie A 

Inter Milano a pierdut duminică seara, pe teren propriu, 1-2 în faţa lui Udinese, în a doua etapă din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu a condus, iar românul a dezvăluit după meci ce i-a lipsit pentru al doilea succes în campionat. 

Am început bine meciul, dar nu am reuşit să găsim jocul perfect. La primul moment dificil, ne-am pierdut concentrarea şi motivaţia. În repriza a doua, nu am reuşit să fructificăm ocaziile avute. 

La pauză, le-am spus că trebuie să ne mişcăm mai mult, să accelerăm. Ne trebuia o viteză de joc superioară. Am încercat să presăm cu patru atacanţi, dar Kristensen şi Solet au jucat bine. 

Cât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşeCât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşe
Trebuie să ne găsim echilibrul şi să muncim mult. Campionatul este încă lung. Nu vreau să mă gândesc la meciul cu Juventus. Avem două săptămâni de pauză şi vom avea jucători la echipele naţionale. Sper că jucătorii noştri vor respira în perioada asta. Sper să avem mai multă energie după aceste două săptămâni”, a spus Chivu, la conferinţa de presă. 

