Reacţia lui Cristi Chivu, după primul eşec cu Inter în Serie A: "Campionatul e încă lung" - Antena Sport

Reacţia lui Cristi Chivu, după primul eşec cu Inter în Serie A: “Campionatul e încă lung”

Publicat: 1 septembrie 2025, 0:53

Cristi Chivu, în timpul meciului Inter - Udinese 1-2 - Profimedia Images

Inter Milano a pierdut duminică seara, pe teren propriu, 1-2 în faţa lui Udinese, în a doua etapă din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu a condus, iar românul a dezvăluit după meci ce i-a lipsit pentru al doilea succes în campionat.

“Am început bine meciul, dar nu am reuşit să găsim jocul perfect. La primul moment dificil, ne-am pierdut concentrarea şi motivaţia. În repriza a doua, nu am reuşit să fructificăm ocaziile avute.

La pauză, le-am spus că trebuie să ne mişcăm mai mult, să accelerăm. Ne trebuia o viteză de joc superioară. Am încercat să presăm cu patru atacanţi, dar Kristensen şi Solet au jucat bine.

Trebuie să ne găsim echilibrul şi să muncim mult. Campionatul este încă lung. Nu vreau să mă gândesc la meciul cu Juventus. Avem două săptămâni de pauză şi vom avea jucători la echipele naţionale. Sper că jucătorii noştri vor respira în perioada asta. Sper să avem mai multă energie după aceste două săptămâni”, a spus Chivu, la conferinţa de presă.

Inter – Udinese 1-2

Denzel Dumfries a deschis scorul pentru Inter, în minutul 17, dar oaspeţii au primit un penalty şi Keinan Davis a egalat de la punctul cu var, în minutul 29. După 11 minute, Davis a pasat decisiv şi Arthur Atta a înscris al doilea gol pentru formaţia din Udine.

Inter a avut un gol anulat, în minutul 57, la Dimarco, şi nu a mai reuşit să egaleze, iar Udinese s-a impus cu 2-1 chiar pe stadionul Giuseppe Meazza.

