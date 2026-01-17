Udinese - Inter LIVE TEXT (16:00). Echipa lui Cristi Chivu vrea să îşi menţină avansul în fruntea clasamentului - Antena Sport

Meciul Udinese - Inter, din etapa cu numărul 21 din Serie A, va începe la ora 16:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Echipa lui Cristi Chivu este lider după 20 de etape şi are 46 de puncte, fiind la trei puncte deasupra lui AC Milan şi la şase puncte în faţa lui Napoli, campioana en-titre. Cel puţin până la meciul lui Milan cu Lecce, de duminică, Inter se poate desprinde la şase puncte.

Udinese – Inter LIVE TEXT (16:00)

Inter vine după o victorie la limită pe teren propriu cu Lecce, scor 1-0. Marcatorul unicului gol a fost Pio Esposito, jucător introdus de Cristi Chivu în repriza a doua.

În ceea ce o priveşte pe Udinese, vine după o victorie la Torino şi o remiză pe teren propriu cu Pisa. Se află pe locul 10 în Serie A, cu 26 de puncte.

Echipele de start în Udinese – Inter