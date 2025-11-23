Walter Zenga l-a analizat pe Cristi Chivu, înaintea Derby della Madonnina: „S-a discutat că Inter e moartă” - Antena Sport

Cristi Chivu este în fața celui mai important meci al sezonului. Inter joacă împotriva rivalei AC Milan, iar echipa românului are nevoie de victorie pentru a reveni pe primul loc în Serie A.

AS Roma s-a impus în deplasare pe terenul celor de la Cremonese, scor 3-1 și a urcat, cel puțin temporar, pe prima poziție în clasamentul primei ligi din Italia.

Walter Zenga, cuvinte frumoase la adresa lui Cristi Chivu

Inter este obligată să câștige duminică seară pentru a revenit pe primul loc în Serie A, asta după ce AS Roma s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la Cremonese.

Aflat în fața celui mai important meci de când a preluat-o pe Inter, Cristi Chivu a fost lăudat în presa din Italia de Walter Zenga. Acesta l-a elogiat pe tehnicianul român pentru felul în care a reușit să se impună în vestiar.

„Chivu a avut un traseu clar: Ajax, Roma cu Capello ca antrenor, protagonist la Inter, unde a cucerit tripla. A avansat ca antrenor de la echipa de tineret, a salvat Parma și a ajuns la Inter.