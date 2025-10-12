A refuzat Dinamo, însă nu a bifat niciun minut la noua sa echipă: „A greșit” - Antena Sport

Andrei Coubiș a fost unul dintre cei mai doriți jucători de Dinamo în perioada de transferuri din vară, dar fotbalistul crescut de AC Milan nu s-a gândit să ia în calcul un transfer în România.

El a fost cedat sub formă de împrumut la Sampdoria, însă lucrurile nu au mers deloc în direcția dorită de acesta. Echipa lui Coubiș are o singură victorie după șapte etape și se află pe loc retrogradabil.

Andrei Coubiș, fără meci jucat de la transferul la Sampdoria

Dorit cu insistență de Dinamo în această vară, Andrei Coubiș nici nu a vrut să audă de un transfer în campionatul României, iar în cele din urmă, acesta a fost cedat de AC Milan în Serie B, la Sampdoria.

El va juca sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon, însă fundașul în vârstă de 22 de ani s-a lovit de o realitate crudă. Concret, Coubiș nu a bifat niciun minut în tricoul noii sale echipe, după șapte etape disputate.

Cotat în prezent de Transfermarkt la 100.000 de euro, jucătorul crescut de AC Milan a fost taxat de Emil Săndoi pentru faptul că a luat decizia de a refuza Dinamo.