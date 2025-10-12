A refuzat Dinamo, însă nu a bifat niciun minut la noua sa echipă: „A greșit” - Antena Sport

Andrei Coubiș a fost unul dintre cei mai doriți jucători de Dinamo în perioada de transferuri din vară, dar fotbalistul crescut de AC Milan nu s-a gândit să ia în calcul un transfer în România.
El a fost cedat sub formă de împrumut la Sampdoria, însă lucrurile nu au mers deloc în direcția dorită de acesta. Echipa lui Coubiș are o singură victorie după șapte etape și se află pe loc retrogradabil.
Andrei Coubiș, fără meci jucat de la transferul la Sampdoria
Dorit cu insistență de Dinamo în această vară, Andrei Coubiș nici nu a vrut să audă de un transfer în campionatul României, iar în cele din urmă, acesta a fost cedat de AC Milan în Serie B, la Sampdoria.
El va juca sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon, însă fundașul în vârstă de 22 de ani s-a lovit de o realitate crudă. Concret, Coubiș nu a bifat niciun minut în tricoul noii sale echipe, după șapte etape disputate.
Cotat în prezent de Transfermarkt la 100.000 de euro, jucătorul crescut de AC Milan a fost taxat de Emil Săndoi pentru faptul că a luat decizia de a refuza Dinamo.
„Andrei Coubiș a dat cu piciorul la o altă mare șansă pentru el. Din punctul meu de vedere, Coubiș a greșit foarte tare că nu a ales Dinamo. Nu știu cum consideră el prima ligă din România, dar Dinamo în mod sigur îl făcea să prindă apoi un transfer în campionate de prime ligi mult mai puternice decât în România.
În plus, acum el chiar îl putea ajuta și pe nea Mircea Lucescu la naționala mare, mai ales că se accidentase Drăgușin. Dar asta e viața. Nimeni nu poate juca undeva cu forța, însă în viață e bine să îți alegi cu grijă și sfătuitorii, iar Cîrjan a fost sfătuit foarte bine față de Coubiș”, a declarat Săndoi, potrivit prosport.ro.
- Care e echipa favorită să îl transfere pe Adrian Rus, jucător dorit şi de Gigi Becali
- Rareş Ilie a semnat cu Empoli! Detaliile contractului fostului jucător al Rapidului
- Dan Şucu face mutarea verii! Jucătorul norvegian care vine la Genoa. Detalii despre mutare
- Probleme mari pentru Cristi Chivu! Plecări în masă de la Parma. Ce se întâmplă cu Dennis Man şi Mihăilă
- Titularul din naţionala lui Mircea Lucescu a rămas fără impresar! Giovanni Becali, dezvăluiri din interior