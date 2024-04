Valentin Mihăilă a decis unde va juca sezonul viitor! Ce se întâmplă în aceste momente cu colegul lui Dennis Man de la Parma - Antena Sport

Potrivit sursei citate, Mihăilă e nerăbdător să joace alături de Parma în Serie A. Parma e lider autoritar în Serie B, cu 5 etape înainte de finalul sezonului regular.

Parma românilor Man şi Mihăilă are 5 puncte în faţa locului 2, Como. Echipele aflate pe locurile 1 şi 2 la finalul sezonului regular din Serie B promovează direct în Serie A. A treia echipă care promovează în Serie A se va decide în urma unui play-off.

Reclamă

Serie B este transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Următorul meci al Parmei va fi LIVE în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:30. Man şi Mihăilă sunt gata să facă spectacol cu Palermo.

Valentin Mihăilă, autorul golului lunii pentru Parma! Reuşita cu care şi-a adjudecat acest titlu!

Valentin Mihăilă a fost desemnat autorul golului lunii pentru Parma! Internaţionalul român a deschis scorul în meciul Feralpisalo – Parma 1-2, disputat pe 16 martie.

Golul său a fost votat de fanii Parmei ca cel mai frumos al „Cruciaţilor” din luna martie.

Reclamă 4 / 0/3

Valentin Mihăilă şi-a comentat reuşita pentru contul de Instagram al Parmei. Internaţionalul român a trimis printre picioarele portarului lui Feralpisalo. Dennis Man şi-a decis viitorul! Unde va evolua românul din sezonul viitor Dennis Man şi-a decis viitorul. Internaţionalul român are prestaţii foarte bune în acest sezon la Parma, iar golurile marcate în Serie B au atras atenţia mai multor cluburi importante. În ultima vreme s-a scris foarte mult despre interesul unor echipe precum Borussia Dortmund, AS Roma, AC Milan, Napoli şi Juventus. Mai mult, s-a vehiculat că Borussia Dortmund, echipă calificată în semifinalele UEFA Champions League, este foarte aproape de a-l transfera pe român. Cu toate acestea, Man nu va ajunge în această vară în Bundesliga. Potrivit spotmedia.ro, şansele ca Dennis Man să se transfere la Borussia Dortmund sunt sub 5%, neexistând până în acest moment o ofertă oficială, dar nici contacte între cele două cluburi. Informaţiile apărute în ultima perioadă ar face parte dintr-un plan al agenţilor internaţionalului român, pentru ca acesta să îşi prelungească contractul cu Parma. Man este hotărât să continue la formaţia care este foarte aproape de Serie A, dar vrea şi dublarea salariului. Dennis Man a contribuit din plin la parcursul foarte bun al celor de la Parma. În 29 de meciuri, Dennis Man a marcat 11 goluri şi a oferit 5 pase decisive. Reclamă

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Recomandări Valentin Mihăilă a decis unde va juca sezonul viitor!

Impresarii lui negociază un nou contract al lui Mihăilă cu Parma!

A procedat bine Istvan Kovacs când l-a eliminat pe Araujo, în Barcelona - PSG? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...