„Sistemul e manipulat!” Patroana suedeză din fotbalul românesc, despre blaturi și oameni ‘conectați’: „Își fac propriile reguli” - Antena Sport

După dezvăluirile fără precedent ale lui Giuseppe „Joe” Funicello pentru Antena Sport despre blaturile din fotbalul românesc, președinta clubului Olimpia MCMXXI Satu Mare a vorbit despre „oamenii conectați, care își creează propriile reguli”.

Cecilia Lihv: „Lucrurile astea distrug fotbalul adevărat!”

„Ei bine, o parte din fotbal este promovarea și retrogradarea, iar acest sistem este implementat complet în România. Dar sistemul este manipulat de oameni care vor ca anumite echipe să promoveze sau să retrogradeze”, a spus suedeza Cecilia Lihv, pentru Antena Sport.

„Noi am retrogradat anul trecut în liga a patra și suntem gata să jucăm acolo, să o luăm de la capăt. Dar am primit o invitație să continuăm în liga a treia. Asta face parte din fotbal. Dar să ai anumiți oameni care manipulează în mod repetat meciurile, în beneficiul lor propriu, nu este, pentru mine, deloc moral.

Asta distruge fotbalul adevărat. Când există anumite persoane ‘conectate’, care își fac propriile reguli, atunci lucrurile devin extrem de dificile și cei care investesc pierd bani”, a mai zis Cecilia Lihv.

Cine este Cecilia Lihv, președinta Olimpiei Satu Mare

Născută în Suedia, Lihv a plecat în Statele Unite când avea doar 18 ani. A fost mai întâi bonă, apoi a urmat mai multe cursuri, a schimbat joburile și a ajuns să lucreze în finanțe pe Wall Street. După cinci ani, a devenit antreprenoare și a ajutat numeroase companii să crească.