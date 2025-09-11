Închide meniul
„Sistemul e manipulat!” Patroana suedeză din fotbalul românesc, despre blaturi și oameni ‘conectați’: „Își fac propriile reguli” - Antena Sport

Home | Fotbal | „Sistemul e manipulat!” Patroana suedeză din fotbalul românesc, despre blaturi și oameni ‘conectați’: „Își fac propriile reguli”
EXCLUSIV

„Sistemul e manipulat!” Patroana suedeză din fotbalul românesc, despre blaturi și oameni ‘conectați’: „Își fac propriile reguli”

Publicat: 11 septembrie 2025, 13:54

Cecilia Lihv / Antena Sport

După dezvăluirile fără precedent ale lui Giuseppe „Joe” Funicello pentru Antena Sport despre blaturile din fotbalul românesc, președinta clubului Olimpia MCMXXI Satu Mare a vorbit despre „oamenii conectați, care își creează propriile reguli”.

Cecilia Lihv: „Lucrurile astea distrug fotbalul adevărat!”

Ei bine, o parte din fotbal este promovarea și retrogradarea, iar acest sistem este implementat complet în România. Dar sistemul este manipulat de oameni care vor ca anumite echipe să promoveze sau să retrogradeze”, a spus suedeza Cecilia Lihv, pentru Antena Sport.

Noi am retrogradat anul trecut în liga a patra și suntem gata să jucăm acolo, să o luăm de la capăt. Dar am primit o invitație să continuăm în liga a treia. Asta face parte din fotbal. Dar să ai anumiți oameni care manipulează în mod repetat meciurile, în beneficiul lor propriu, nu este, pentru mine, deloc moral.

Asta distruge fotbalul adevărat. Când există anumite persoane ‘conectate’, care își fac propriile reguli, atunci lucrurile devin extrem de dificile și cei care investesc pierd bani”, a mai zis Cecilia Lihv.

Cine este Cecilia Lihv, președinta Olimpiei Satu Mare

Născută în Suedia, Lihv a plecat în Statele Unite când avea doar 18 ani. A fost mai întâi bonă, apoi a urmat mai multe cursuri, a schimbat joburile și a ajuns să lucreze în finanțe pe Wall Street. După cinci ani, a devenit antreprenoare și a ajutat numeroase companii să crească.

După ce l-a cunoscut pe Joe Funicello, când lucra pentru un club de juniori, au fondat împreună compania SoccerViza. Înainte să preia Olimpia Satu Mare, cei doi au avut un club profesionist în a treia ligă din Costa Rica.

Cecilia Lihv
„Uite, vezi ce se întâmplă dacă nu lucrezi cu mine?”

Cecilia Lihv și Joe Funicello sunt patroni clubului din Satu Mare din ianuarie 2024. Ei au investit circa 1,2 milioane de euro în clubul Olimpia, pe care vor să-l transforme într-o pepinieră de tinere talente. Acum, cei doi au tras un semnal de alarmă cu privire la meciurile trucate din ligile inferioare ale României.

Fotbalul românesc e extraordinar și are potențial să crească și mai mult, dar doar dacă lucrurile s-ar face corect. În prima mea săptămână în România, atacantul meu mi-a zis direct: ‘Ești nou pe aici, trebuie să vorbești cu tipul ăsta, altfel nu vei câștiga meciuri. Meciurile sunt aranjate’. Apoi am jucat cu o echipă și, după meci, acel tip a venit la mine și mi-a spus: ‘Uite, vezi ce se întâmplă dacă nu lucrezi cu mine.

Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liberFilmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
Altă situație: am jucat un meci pe care noi trebuia să-l câștigăm, iar fundașul central al echipei adverse a venit și mi-a zis: ‘Dă-mi 3.000 de euro și voi provoca un penalty pentru voi!’. Bineînțeles că am râs, ce să fac?”, a povestit Joe Funicello, pentru Antena Sport.

