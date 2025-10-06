Răzvan Lucescu, discurs dur după ce PAOK a avut o revenire uriaşă în derby-ul cu Olympiacos: "Uitaţi-vă la Liverpool" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a avut un discurs dur după ce PAOK a câştigat dramatic derby-ul cu Olympiacos, scor 2-1, după ce a fost condusă cu 1-0. Antrenorul român a transmis că pentru prima dată de când este antrenorul trupei din Salonic, a fost pus sub mare presiune.
Înaintea victoriei cu campioana Olympiacos, PAOK înregistrase cinci meciuri consecutive fără victorie, în toate competiţiile. Trupa lui Răzvan Lucescu a acumulat 14 puncte în clasamentul din Grecia, urcând pe locul secund.
Răzvan Lucescu, discurs dur după ce PAOK a avut o revenire uriaşă în derby-ul cu Olympiacos
Vorbind despre presiunea rezultatelor, Răzvan Lucescu a amintit de situaţia celor de la Liverpool, care au ajuns la trei înfrângeri consecutive, în toate competiţiile. Antrenorul român şi-a lăudat jucătorii pentru munca depusă în această perioadă, în ciuda rezultatelor modeste.
“Sunt aici de mult timp. Este prima dată când trec prin această situație. Această negativitate, presiunea. Știu că oamenii vor rezultate, dar în fotbal rezultatele nu vin întotdeauna așa cum îți dorești. Ce vedem la Liverpool? Au cheltuit 500 de milioane și au trei înfrângeri consecutive, Manchester City, care a avut 13 meciuri fără victorie.
În momente ca acestea, când rezultatele nu sunt bune, trebuie să vedem munca jucătorilor. Luptă, încearcă, fac greșeli pentru care am plătit. În momentele dificile trebuie să susținem echipa. Am avut această imagine în prima repriză, dar a existat o situație în ultimele zile în care aveai senzația că ești mai degrabă în zona retrogradării sau în mijlocul clasamentului.
Trebuie să înțelegi cât de complicate sunt situațiile. Program dificil, fotbaliști care trebuie integrați, echipa, campionatul. Oamenii pot spune foarte ușor că jucătorii primesc bani, dar nu este așa ușor cum crede lumea”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr.
