Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răzvan Lucescu, discurs dur după ce PAOK a avut o revenire uriaşă în derby-ul cu Olympiacos: "Uitaţi-vă la Liverpool" - Antena Sport

Home | Fotbal | Superliga Greciei | Răzvan Lucescu, discurs dur după ce PAOK a avut o revenire uriaşă în derby-ul cu Olympiacos: “Uitaţi-vă la Liverpool”

Răzvan Lucescu, discurs dur după ce PAOK a avut o revenire uriaşă în derby-ul cu Olympiacos: “Uitaţi-vă la Liverpool”

Publicat: 6 octombrie 2025, 9:04

Comentarii
Răzvan Lucescu, discurs dur după ce PAOK a avut o revenire uriaşă în derby-ul cu Olympiacos: Uitaţi-vă la Liverpool

Răzvan Lucescu, pe banca lui PAOK/ Profimedia

Răzvan Lucescu a avut un discurs dur după ce PAOK a câştigat dramatic derby-ul cu Olympiacos, scor 2-1, după ce a fost condusă cu 1-0. Antrenorul român a transmis că pentru prima dată de când este antrenorul trupei din Salonic, a fost pus sub mare presiune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea victoriei cu campioana Olympiacos, PAOK înregistrase cinci meciuri consecutive fără victorie, în toate competiţiile. Trupa lui Răzvan Lucescu a acumulat 14 puncte în clasamentul din Grecia, urcând pe locul secund.

Răzvan Lucescu, discurs dur după ce PAOK a avut o revenire uriaşă în derby-ul cu Olympiacos

Vorbind despre presiunea rezultatelor, Răzvan Lucescu a amintit de situaţia celor de la Liverpool, care au ajuns la trei înfrângeri consecutive, în toate competiţiile. Antrenorul român şi-a lăudat jucătorii pentru munca depusă în această perioadă, în ciuda rezultatelor modeste.

“Sunt aici de mult timp. Este prima dată când trec prin această situație. Această negativitate, presiunea. Știu că oamenii vor rezultate, dar în fotbal rezultatele nu vin întotdeauna așa cum îți dorești. Ce vedem la Liverpool? Au cheltuit 500 de milioane și au trei înfrângeri consecutive, Manchester City, care a avut 13 meciuri fără victorie.

În momente ca acestea, când rezultatele nu sunt bune, trebuie să vedem munca jucătorilor. Luptă, încearcă, fac greșeli pentru care am plătit. În momentele dificile trebuie să susținem echipa. Am avut această imagine în prima repriză, dar a existat o situație în ultimele zile în care aveai senzația că ești mai degrabă în zona retrogradării sau în mijlocul clasamentului.

Reclamă
Reclamă

Trebuie să înțelegi cât de complicate sunt situațiile. Program dificil, fotbaliști care trebuie integrați, echipa, campionatul. Oamenii pot spune foarte ușor că jucătorii primesc bani, dar nu este așa ușor cum crede lumea”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
Observator
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
Andrei Nicolescu, mesaj în vestiarul lui Dinamo: “Suntem foarte puternici!” Derby încins cu Rapid: “Ambele am fost la un pas de dezintegrare”
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, mesaj în vestiarul lui Dinamo: “Suntem foarte puternici!” Derby încins cu Rapid: “Ambele am fost la un pas de dezintegrare”
10:52
Marius Şumudică a numit marea problemă a Universităţii Craiova, după eşecul cu FCSB: “E un semnal de alarmă”
10:31
EXCLUSIVCum va arăta primul 11 al României pentru marele meci cu Austria! Deciziile luate de Mircea Lucescu
10:22
Mihai Stoica, mesaj direct pentru suporteri după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova: “Pentru unii n-a fost ok”
10:07
România – Austria, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (duminică, 21:45)
9:47
Simone Tempestini a devenit campion european la raliuri
9:40
Novak Djokovic a vomitat pe teren la Shanghai. Scene teribile pentru campionul sârb
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 4 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 5 FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Succes uriaș pentru campioana României 6 Unde s-a ajuns! Marian Iancu l-a făcut “Dobitocule” pe Mircea Lucescu, în direct. Moderatorul a intervenit: “E mizerabil”
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”