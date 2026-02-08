Răzvan Marin, gol în minutul 89 pentru AEK Atena. Românul a marcat contra echipei lui Andrei Ivan - Antena Sport

Răzvan Marin a înscris un nou gol în Grecia pentru AEK Atena, în partida formației din capitala Greciei contra celor de la Panserraikos, clubul unde e legitimat și Andrei Ivan. Mijlocașul român a fost integralist și a semnat o reușită importantă pentru el și coechipierii săi în minutul 89 al duelului, când s-a făcut 2-0.

Marin a reușit să marcheze pentru a cincea oară în tricoul lui AEK Atena de la transferul său de vara trecută. În partida din etapa cu numărul 20 din Superliga Greciei, echipa antrenată de sârbul Marko Nikolic a întâlnit-o în deplasare pe Panserraikos, “lanterna roșie” a campionatului.

Răzvan Marin, la al doilea gol în campionat pentru AEK

Prima repriză a fost lipsită de goluri, dar AEK Atena a rueșit să dea lovitura în partea secundă, când Barnabas Varga a deschis scorul din pasa lui Răzvan Marin, care a ajuns și la cinci assist-uri în actuala stagiune.

Pe finalul meciului, galben-negrii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar Marin a fost cel care a primit responsabilitatea să execute penalty-ul. Românul l-a transformat și a dus scorul la 2-0 în minutul 89, iar spectacolul făcut de AEK nu s-a terminat acolo, pentru că au mai înscris de două ori prin Grujic și Varga, care a semnat “dubla”.

Astfel, AEK Atena a trecut provizoriu pe primul loc în Grecia, până la partida pe care Olympiacos o dispută contra lui Panathinaikos. Răzvan Marin a ajuns la borna 5 de goluri în toate competițiile pentru formația din capitală și la două reușite în campionat, primul marcat venind acum patru luni, la un duel cu AE Kifisias.