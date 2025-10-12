Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zinedine Zidane revine pe banca tehnică! Anunțul antrenorului din Hexagon - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Zinedine Zidane revine pe banca tehnică! Anunțul antrenorului din Hexagon

Zinedine Zidane revine pe banca tehnică! Anunțul antrenorului din Hexagon

Daniel Işvanca Publicat: 12 octombrie 2025, 17:41

Comentarii
Zinedine Zidane revine pe banca tehnică! Anunțul antrenorului din Hexagon

Zinedine Zidane / Getty Images

Sunt deja mai bine de patru ani de când Zinedine Zidane a plecat de la Real Madrid. Tehnicianul francez a stat departe de fotbal în tot acest timp, însă, el se simte pregătit să revină pe banca tehnică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un interviu recent acordat pentru presa din Spania, ”Zizou” a transmis că ia în calcul revenirea în antrenorat, însă a explicat și care este marele său vis.

Zinedine Zidane, gata să revină în antrenorat! Marele vis al francezului

După o carieră strălucitoare pe terenul de fotbal, Zinedine Zidane și-a continuat drumul în cadrul acestui sport și s-a dedicat antrenoratului. După ce a pregătit echipa secundă a celor de la Real Madrid, acesta a fost promovat în funcția de antrenor principal al „los blancos”.

În cele două mandate pe banca celei mai importante grupări din Spania, ”Zizou” și-a trecut în palmares nu mai puțin de 11 trofee. În vara anului 2021, acesta a luat decizia de a pleca de pe ”Bernabeu”, iar de atunci nu a mai antrenat niciodată.

Deși a primit numeroase oferte în ultimii ani, Zidane a refuzat orice fel de propunere. Într-un interviu acordat recent pentru presa din Spania, acesta a confirmat că este gata să revină pe bancă, dar și care este principala sa prioritate.

Reclamă
Reclamă

„Cu siguranță voi reveni pentru a ocupa funcția de antrenor principal, este planul meu. Visul meu este să devin selecționerul naționalei Franței, într-o zi..”, a spus ”Zizou”, potrivit El Chiringuito TV.

O mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lorO mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
Observator
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto. Ce rol a jucat Donald Trump
Fanatik.ro
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto. Ce rol a jucat Donald Trump
18:31
România – Austria, LIVE VIDEO (21:45). Surpriză mare pregătită de Mircea Lucescu în echipa de start
18:10
Austriecii pun presiune înaintea meciului cu România: „Niciunul dintre noi nu va fi speriat”
17:59
San Marino – Cipru 0-4, în grupa României pentru World Cup 2026. Tricolorii au coborât în clasament
17:54
VideoFanii Austriei au pus stăpânire pe Centrul Vechi, înaintea meciului cu România. Imagini de senzaţie din Bucureşti
17:46
Ţara în care bandele criminale controlează capitala e aproape de calificarea la World Cup 2026!
17:38
Emoţii pentru Nigeria! Avionul care transporta echipa a aterizat de urgenţă după fisurarea unui geam
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua 2 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 3 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” 4 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 5 Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final 6 EXCLUSIVDecizia incredibilă luată de Mircea Lucescu în ziua meciului România – Austria. Ce i-a anunţat pe jucători
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasăOraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă