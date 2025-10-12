Zinedine Zidane revine pe banca tehnică! Anunțul antrenorului din Hexagon - Antena Sport

Sunt deja mai bine de patru ani de când Zinedine Zidane a plecat de la Real Madrid. Tehnicianul francez a stat departe de fotbal în tot acest timp, însă, el se simte pregătit să revină pe banca tehnică.
Într-un interviu recent acordat pentru presa din Spania, ”Zizou” a transmis că ia în calcul revenirea în antrenorat, însă a explicat și care este marele său vis.
Zinedine Zidane, gata să revină în antrenorat! Marele vis al francezului
După o carieră strălucitoare pe terenul de fotbal, Zinedine Zidane și-a continuat drumul în cadrul acestui sport și s-a dedicat antrenoratului. După ce a pregătit echipa secundă a celor de la Real Madrid, acesta a fost promovat în funcția de antrenor principal al „los blancos”.
În cele două mandate pe banca celei mai importante grupări din Spania, ”Zizou” și-a trecut în palmares nu mai puțin de 11 trofee. În vara anului 2021, acesta a luat decizia de a pleca de pe ”Bernabeu”, iar de atunci nu a mai antrenat niciodată.
Deși a primit numeroase oferte în ultimii ani, Zidane a refuzat orice fel de propunere. Într-un interviu acordat recent pentru presa din Spania, acesta a confirmat că este gata să revină pe bancă, dar și care este principala sa prioritate.
„Cu siguranță voi reveni pentru a ocupa funcția de antrenor principal, este planul meu. Visul meu este să devin selecționerul naționalei Franței, într-o zi..”, a spus ”Zizou”, potrivit El Chiringuito TV.
🚨 Zinedine Zidane: “For sure I’m returning to work as head coach, it’s my plan”.
“My desire is to become France head coach one day… let’s see”, said at Festival Dello Sport. pic.twitter.com/6QiV05rkGE
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2025
- Dezvăluirea presei poloneze despre Edi Iordănescu după ce FRF a trimis om la Varşovia
- Topul celor mai bine plătiți selecționeri din lume. Cât câștigă Mircea Lucescu
- Omagiu emoționat pentru Jordi Alba în fața suporterilor lui Inter Miami
- Mesajul lui Mihai Stoica, după ce Cosmin Olăroiu e aproape de calificare la Campionatul Mondial
- Zlatan Ibrahimovic a numit cei mai buni 3 fotbaliști din istorie! Cristiano Ronaldo nu este pe listă