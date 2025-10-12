Zinedine Zidane revine pe banca tehnică! Anunțul antrenorului din Hexagon - Antena Sport

Sunt deja mai bine de patru ani de când Zinedine Zidane a plecat de la Real Madrid. Tehnicianul francez a stat departe de fotbal în tot acest timp, însă, el se simte pregătit să revină pe banca tehnică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un interviu recent acordat pentru presa din Spania, ”Zizou” a transmis că ia în calcul revenirea în antrenorat, însă a explicat și care este marele său vis.

Zinedine Zidane, gata să revină în antrenorat! Marele vis al francezului

După o carieră strălucitoare pe terenul de fotbal, Zinedine Zidane și-a continuat drumul în cadrul acestui sport și s-a dedicat antrenoratului. După ce a pregătit echipa secundă a celor de la Real Madrid, acesta a fost promovat în funcția de antrenor principal al „los blancos”.

În cele două mandate pe banca celei mai importante grupări din Spania, ”Zizou” și-a trecut în palmares nu mai puțin de 11 trofee. În vara anului 2021, acesta a luat decizia de a pleca de pe ”Bernabeu”, iar de atunci nu a mai antrenat niciodată.

Deși a primit numeroase oferte în ultimii ani, Zidane a refuzat orice fel de propunere. Într-un interviu acordat recent pentru presa din Spania, acesta a confirmat că este gata să revină pe bancă, dar și care este principala sa prioritate.