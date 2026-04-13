Americanii sunt cu ochii pe David Popovici la Otopeni şi au dat verdictul: “Toate scenariile spun că da”

David Popovici se pregăteşte pentru Campionatele Naţionale de la Otopeni, din perioada 22-26 aprilie, o pregătire excelentă pentru Campionatele Europene care vor avea loc vara aceasta la Paris.

În proba de 100 de metri liber, de 17 ori s-a coborât sub 47 de secunde. De 6 ori, cel care a înregistrat un timp sub 47 de secunde a fost David Popovici, campion mondial şi medaliat cu bronz în această probă la Jocurile Olimpice.

Americanii au dat verdictul în cazul lui David Popovici, înaintea Campionatelor Naţionale de la Otopeni

Presa din Statele Unite va fi atentă la David Popovici pe durata Campionatelor Naţionale de la Otopeni, acolo unde va participa multiplul campion mondial în perioada 22-26 aprilie.

Americanii sunt convinşi că David Popovici va reuşi să coboare şi anul acesta sub 47 de secunde, iar prima oportunitate a campionului român de a realiza acest lucru va fi la Otopeni:

“În istoria probei de 100 de metri liber, bariera de 47 de secunde a fost depășită de 17 ori. Acest total combină munca a șase persoane, românul David Popovici conducând cu șase timpi sub 47 de secunde. Își va adăuga superstarul un nou timp sub 47 de secunde în timpul sezonului 2026? Toate scenariile spun că da! Iar Popovici va avea prima oportunitate la sfârșitul acestei luni, cu ocazia Campionatelor Naționale de la Otopeni”, au scris americanii de la Swimming World Magazine, înaintea competiţiei care va avea loc în perioada 22-26 aprilie.