Ce tatuaj şi-a făcut David Popovici. Cum a apărut la Campionatele Naţionale de la Otopeni

David Popovici a cucerit miercuri seară medalia de aur în proba de 50m liber de la Campionatele Naţionale de nataţie de la Otopeni. Campionul mondial, european şi olimpic a încheiat pe primul loc cursa, cu timpul de 22,02 de secunde.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru Popovici urmează alte două probe individuale la Otopeni, dar şi probele pe echipe, alături de coechipierii de la Dinamo.

David Popovici, tatuaj semi-permanent la Campionatele Naţionale de nataţie de la Otopeni

David Popovici a apărut la bazinul de la Otopeni cu un tatuaj. Este vorba de un “D” roşu, iar ideea a fost chiar a tatălui sportivului de 21 de ani. Tot Popovici a dezvăluit şi că cei mai mulţi sportivi legitimaţi la Dinamo au concurat cu acest tatuaj semi-permanent.

“A fost ideea tatălui meu. Nu e permanent. A fost ideea tatălui meu să ne punem aceste stickere semi-permanente. Cred că fiecare sportiv legitimat la Dinamo a înotat cu el. Mi se pare drăguţ”, a declarat David Popovici, după finala de la 50m liber.

La Otopeni, David Popovici va mai concura, la individual, în probele de 200m liber şi 100m liber. Campionul mondial, european şi olimpic va concura şi la ştafete, alături de coechipierii de la Dinamo. Probele la 200m liber vor avea loc joi, în timp ce întrecerile la 100m liber au loc sâmbătă.