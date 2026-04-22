Home | Înot | David Popovici a cucerit aurul la 50m liber! A terminat pe primul loc proba de la Campionatele Naţionale

Alex Masgras Publicat: 22 aprilie 2026, 18:25

Comentarii
David Popovici, la finalul unei curse / Sport Pictures

David Popovici a obţinut medalia de aur în proba de 50m liber la Campionatele Naţionale de nataţie ale României. Campionul mondial, european şi olimpic a încheiat cursa cu timpul de 22.02.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patrik Sebastian Dinu şi Mihai Gergely sunt înotătorii care au încheiat pe locuril 2, respectiv 3.

David Popovici a obţinut astfel a cincea medalie de aur la Campionatele Naţionale, precedentele patru fiind cucerite la ediţia din 2023, organizată tot la Otopeni. Atunci, el a cucerit aurul în probele 50m liber, 100m liber, 200m liber şi 4x50m ştafetă mixtă.

Ziua lui David Popovici de la Otopeni a început de dimineaţă, când a concurat în seria de la ora 09:33. La finalul celor 29 de serii, Popovici a rămas cu cel mai bun timp (22,11 secunde), fiind îmbunătăţit în finală. Popovici a mai întotat de 2 ori sub 22 de secunde în proba de 50m liber, în 2025 (21,83 şi 21,86).

La Otopeni, David Popovici va mai concura, la individual, în probele de 200m liber şi 100m liber. Campionul mondial, european şi olimpic va concura şi la ştafete, alături de coechipierii de la Dinamo. Probele la 200m liber vor avea loc joi, în timp ce întrecerile la 100m liber au loc sâmbătă.

Reclamă
Reclamă

În 2026, David Popovici va mai participa la Sette Colli, la Roma, în perioada 26-28 iunie, după care îşi va îndrepta atenţia către Campionatele Europene de la Paris, care vor avea loc în perioada 10-16 august.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
20:06

19:34

19:09

19:00

18:39

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
