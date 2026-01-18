Pariul pierdut de David Popovici la "Sprint with the Stars": "Bine că n-am făcut şi cu restul" - Antena Sport

David Popovici a participat la evenimentul “Sprint with the Stars” care a avut loc la Complexul Sportiv de Natație Otopeni. Copiii au avut şansa să se întreacă cu nume uriaşe din nataţie, precum David Popovici, Veera Kivirinta, Adam Peaty și Angelina Köhler.
David Popovici a făcut un pariu pe 50 de lei cu partenerul său de antrenament, Alexandru Constantinescu. Campionul olimpic a fost învins de Alexandru, aşa că e bun de plată. Alexandru Constantinescu a câştigat ultima finală de la “Sprint with the Stars”, în care a concurat şi Popovici.
Popovici a explicat de ce i-a făcut această propunere lui Alexandru. “Pentru că suntem prieteni foarte buni şi am zis: «Pe 50 de lei». Zicea «Nu, David, nu fac pariu» şi eu am insistat. Acum trebuie să îi dau 50 de lei. Bine că n-am făcut şi cu restul”, a spus campionul olimpic.
David Popovici a subliniat că de-abia aşteaptă competiţiile importante. Va înota, printre altele, la Campionatele Naţionale de Nataţie de la Otopeni şi la Europenele de la Paris.
“(n.r: David, 7 finale într-o reuniune. Niciodată n-ai înotat aşa) E mult mai greu decât o simplă probă. Parcă trece orice durere, orice crampă musculară, orice cârcel când ştii că e vorba despre cei mici.
(n.r: I-ai lăsat să te învingă pe mulţi dintre ei. Cum e să faci asta?) Nu i-am lăsat să mă învingă, am plecat mult mai târziu. Uneori s-a nimerit să mă întreacă cu puţin sau cu mult, alteori s-a nimerit să îi întrec eu cu puţin. S-a simţit foarte bine să înot alături de ei. Sper că şi pentru ei.
(n.r.: Ai pierdut 4 curse la competiţia asta, e de ajuns pentru tot anul?) Eu zic că da. Bună întrebare!
M-am simţit destul de aproape de o competiţie obişnuită. Aveam acelaşi entuziasm. Clar mi-e dor de o competiţie în toată regula.
Ştiu sigur că vin la Naţionale, Europenele de la Paris de la sfârşit de august, după care nu ştiu încă. Noi ne decidem pe parcurs, aşa. Am început serios pregătirea, am început alături de câţiva dintre băieţii cu care am înotat în ultima finală.
Antrenorii au vrut să îmi dea o vacanţă mai mare decât aia pe care am acceptat-o eu. Mi-e foarte dor să înot, să concurez la cel mai înalt nivel. Îţi oferă o adrenalină aparte. Până şi finalele astea, unde miza nu era câştigi sau pierzi, aur, argint sau nu, până şi aici m-am simţit foarte bine”, a declarat David Popovici.
