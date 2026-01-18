Pariul pierdut de David Popovici la "Sprint with the Stars": "Bine că n-am făcut şi cu restul" - Antena Sport

David Popovici a participat la evenimentul “Sprint with the Stars” care a avut loc la Complexul Sportiv de Natație Otopeni. Copiii au avut şansa să se întreacă cu nume uriaşe din nataţie, precum David Popovici, Veera Kivirinta, Adam Peaty și Angelina Köhler.

David Popovici a făcut un pariu pe 50 de lei cu partenerul său de antrenament, Alexandru Constantinescu. Campionul olimpic a fost învins de Alexandru, aşa că e bun de plată. Alexandru Constantinescu a câştigat ultima finală de la “Sprint with the Stars”, în care a concurat şi Popovici.

David Popovici, bun de plată! A pierdut un pariu la “Sprint with the Stars”

Popovici a explicat de ce i-a făcut această propunere lui Alexandru. “Pentru că suntem prieteni foarte buni şi am zis: «Pe 50 de lei». Zicea «Nu, David, nu fac pariu» şi eu am insistat. Acum trebuie să îi dau 50 de lei. Bine că n-am făcut şi cu restul”, a spus campionul olimpic.

David Popovici a subliniat că de-abia aşteaptă competiţiile importante. Va înota, printre altele, la Campionatele Naţionale de Nataţie de la Otopeni şi la Europenele de la Paris.

“(n.r: David, 7 finale într-o reuniune. Niciodată n-ai înotat aşa) E mult mai greu decât o simplă probă. Parcă trece orice durere, orice crampă musculară, orice cârcel când ştii că e vorba despre cei mici.