Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pariul pierdut de David Popovici la "Sprint with the Stars": "Bine că n-am făcut şi cu restul" - Antena Sport

Home | Înot | Pariul pierdut de David Popovici la “Sprint with the Stars”: “Bine că n-am făcut şi cu restul”

Pariul pierdut de David Popovici la “Sprint with the Stars”: “Bine că n-am făcut şi cu restul”

Bogdan Stănescu Publicat: 18 ianuarie 2026, 17:32

Comentarii
Pariul pierdut de David Popovici la Sprint with the Stars: Bine că n-am făcut şi cu restul

David Popovici, într-un interviu după "Sprint with the Stars" / AntenaSport

David Popovici a participat la evenimentul “Sprint with the Stars” care a avut loc la Complexul Sportiv de Natație Otopeni. Copiii au avut şansa să se întreacă cu nume uriaşe din nataţie, precum David Popovici, Veera Kivirinta, Adam Peaty și Angelina Köhler.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

David Popovici a făcut un pariu pe 50 de lei cu partenerul său de antrenament, Alexandru Constantinescu. Campionul olimpic a fost învins de Alexandru, aşa că e bun de plată. Alexandru Constantinescu a câştigat ultima finală de la “Sprint with the Stars”, în care a concurat şi Popovici.

David Popovici, bun de plată! A pierdut un pariu la “Sprint with the Stars”

Popovici a explicat de ce i-a făcut această propunere lui Alexandru. “Pentru că suntem prieteni foarte buni şi am zis: «Pe 50 de lei». Zicea «Nu, David, nu fac pariu» şi eu am insistat. Acum trebuie să îi dau 50 de lei. Bine că n-am făcut şi cu restul”, a spus campionul olimpic.

David Popovici a subliniat că de-abia aşteaptă competiţiile importante. Va înota, printre altele, la Campionatele Naţionale de Nataţie de la Otopeni şi la Europenele de la Paris.

“(n.r: David, 7 finale într-o reuniune. Niciodată n-ai înotat aşa) E mult mai greu decât o simplă probă. Parcă trece orice durere, orice crampă musculară, orice cârcel când ştii că e vorba despre cei mici.

Reclamă
Reclamă

(n.r: I-ai lăsat să te învingă pe mulţi dintre ei. Cum e să faci asta?) Nu i-am lăsat să mă învingă, am plecat mult mai târziu. Uneori s-a nimerit să mă întreacă cu puţin sau cu mult, alteori s-a nimerit să îi întrec eu cu puţin. S-a simţit foarte bine să înot alături de ei. Sper că şi pentru ei.

(n.r.: Ai pierdut 4 curse la competiţia asta, e de ajuns pentru tot anul?) Eu zic că da. Bună întrebare!

M-am simţit destul de aproape de o competiţie obişnuită. Aveam acelaşi entuziasm. Clar mi-e dor de o competiţie în toată regula.

Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţaPericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
Reclamă

Ştiu sigur că vin la Naţionale, Europenele de la Paris de la sfârşit de august, după care nu ştiu încă. Noi ne decidem pe parcurs, aşa. Am început serios pregătirea, am început alături de câţiva dintre băieţii cu care am înotat în ultima finală.

Antrenorii au vrut să îmi dea o vacanţă mai mare decât aia pe care am acceptat-o eu. Mi-e foarte dor să înot, să concurez la cel mai înalt nivel. Îţi oferă o adrenalină aparte. Până şi finalele astea, unde miza nu era câştigi sau pierzi, aur, argint sau nu, până şi aici m-am simţit foarte bine”, a declarat David Popovici.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Observator
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Apariție de senzație la FCSB! Va juca primul meci cu CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Apariție de senzație la FCSB! Va juca primul meci cu CFR Cluj. Exclusiv
19:03
Dinamo – U Cluj LIVE TEXT (20:30). “Câinii” lui Zeljko Kopic pot urca pe locul doi. Echipele de start
19:00
LIVE SCOREIanis Hagi, în afara lotului lui Alanyaspor pentru meciul cu Fenerbache. Ionuț Radu, titular în Celta – Rayo
18:58
Leo Grozavu a răbufnit după ce a jucat la -5 grade Celsius: “Dacă era altă echipă, poate se punea problema”
18:52
LIVE TEXTCFR Cluj – Oţelul 1-0. Gălățenii sunt în inferioritate numerică
18:36
Tampa Bay Lightning – Dallas Stars LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 21:00). Se joacă reeditarea fineli din 2020
18:34
Vitoria Guimaraes – FC Porto LIVE VIDEO (22:30). Tony Strata dă piept cu liderul
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 4 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 5 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări 6 Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham