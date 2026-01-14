David Popovici l-a bătut pe Leon Marchand şi e cel mai bun înotător european din 2025 - Antena Sport

Închide meniul
David Popovici l-a bătut pe Leon Marchand şi e cel mai bun înotător european din 2025

David Popovici l-a bătut pe Leon Marchand şi e cel mai bun înotător european din 2025

David Popovici l-a bătut pe Leon Marchand şi e cel mai bun înotător european din 2025

Dan Roșu Publicat: 14 ianuarie 2026, 15:03

David Popovici l-a bătut pe Leon Marchand şi e cel mai bun înotător european din 2025

David Popovici, la finalul unei probe - Profimedia Images

David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2025, conform anchetei forului continental, au anunţat, pe Facebook, European Aquatics şi CS Dinamo Bucureşti. El l-a depăşit pe celebrul Leon Marchand.

Popovici a obţinut două titluri mondiale anul trecut, la Singapore, în probele de 100 m liber şi 200 m liber.

David Popovici e cel mai bun înotător european din 2025

De asemenea, înotătorul român a cucerit două medalii de aur (100 m liber, 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber), la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin (Slovacia).

Trofeul European Aquatics la feminin a fost acordat olandezei Marrit Steenbergen.

Armand Duplantis, cel mai bun sportiv european al anului. Pe ce loc e David Popovici

Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, a fost ales, în luna decembrie, cel mai bun sportiv european al anului 2025, în celei de-a 68-a ediţii a anchetei organizate de Agenţia Poloneză de Ştiri (PAP), în timp ce înotătorul român David Popovici s-a clasat pe locul 18, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

În ancheta la care au participat 23 de agenţii de presă de pe continent, între care şi AGERPRES, Duplantis a acumulat 184 de puncte, fiind urmat de tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, campion în acest an la Roland Garros şi US Open, şi de ciclistul sloven Tadej Pogacar, care a câştigat Turul Franţei pentru a patra oară.

