Obiectivul uriaş al lui David Popovici: "Asta îmi lipseşte!" Campionul olimpic, în premieră la Europenele U 23 - Antena Sport

David Popovici şi-a fixat un nou obiectiv uriaş. Chiar înaintea plecării în Slovacia a făcut anunţul. Va participa, în premieră, la EURO U23, competiţie aflată însă doar la a doua ediţie. Sportivul nostru îşi doreşte aurul, aceasta fiind singura medalie care îi lipseşte.

Pentru David Popovici urmează o perioadă mai aglomerată. După participarea la Europenele U 23 urmează mondialele. Spotivul şi-a setat mai multe obiective.

David Popovici nu vrea să coboare ştacheta de performanţă nici la Europenele U 23

David Popovici, campionul olimpic de la Paris va participa la Campionatul European U23 de la Samorim, în perioada 26-28 iunie. “E un titlu care îmi lipseşte, cel de campion european U 23 şi în al doilea rând e un moment foarte bun pentru a mă testa. E un antrenament mai serios. Sper să mă întorc cu aurul. Obiectivul principal este să reuşesc să am performanţe la fel de bune sau mai bune, dar să fiu mai relaxat, să nu mai fi atât de obsedat de proces. Pot să fiu şi relaxat o pot face şi aşa, măcar un pic”, a explicat sportivul nostru, înaintea plecării în Slovacia.

Sportivul nostru se pregăteşte astfel pentru Campionatele Mondiale de seniori, care vor avea loc anul acesta în Singapore. Competiţia este programată în perioada 11 iulie – 13 august. Popovici va concura la Samorin în probele de 50, 100 şi 200 m liber, precum şi la ştafeta de 4×100 metri liber, a anunţat CS Dinamo.

Campionatul European U23 este la a doua ediţie. La întreceri şi-au anunţat participarea 373 de înotători din 42 de ţări. “Nu îmi propun niciun obiectiv. Vreau să înot cât de repede pot şi cât de bine pot şi îmi propun să îmi aduc aminte că nu totul e despre înot, nu toată viaţa. Aşa am gândit şi aplicat până acum şi a funcţionat. Ăsta îmi lipseşte. Nu am fost niciodată la europene U 23, în rest le am pe toate. Am îndeplinit tot ce mi-am dorit.