Reacţia preşedintelui lui CS Dinamo după ce David Popovici a luat aurul la Mondiale şi la 100m liber! - Antena Sport

Am încercat să mă gândesc cât mai puțin la medalii, cum fac de obicei. Cred că am fost un pic mai pesimist în general în perioada de dinaintea concursului ăsta față de celelalte, dar încă o dată mi-am dovedit că sunt mai bun decât cred uneori și nu am de ce să nu am încredere în mine. Cred că este ceva omenesc”, a spus Popovici, după ce a devenit dublu campion mondial.

David Popovici, dublu campion mondial

David Popovici a făcut din nou spectacol la Campionatul Mondial de Nataţie din Singapore, câştigând, joi, medalia de aur în proba de 100 m liber. David Popovici a declarat joi, după ce a câştigat aurul mondial la 100 m liber pentru a doua oară, că este foarte fericit şi că faţă de anul trecut consideră că şi-a îmbunătăţit prestaţia.

Popovici, care în semifinale a înregistrat al doilea timp (46.84), a încheiat cursa joi cu timpul 46.51, nou record european şi nou record al competiţiei.

Pe locul doi a terminat americanul Jack Alexy (46.92), iar pe trei s-a clasat australianul Kyle Chalmers (47.17).

David Popovici mai are în palmares un titlu mondial la 100 m liber câştigat în 2022.

În Singapore, el a câştigat deja, marţi, aurul la 200 m liber.