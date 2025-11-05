Inter - Kairat Almaty LIVE TEXT (22:00). City - Dortmund, meciul serii în Champions League. Barcelona joacă în Belgia - Antena Sport

Închide meniul
Inter – Kairat Almaty LIVE TEXT (22:00). City – Dortmund, meciul serii în Champions League. Barcelona joacă în Belgia

Publicat: 5 noiembrie 2025, 17:04

Cristi Chivu / Profimedia

Interul lui Cristi Chivu vrea să continue seria foarte bună din UEFA Champions League. Miercuri seară, finalista sezonului trecut primeşte vizita kazahilor de la Kairat Almaty.

Nerazzurrii au început perfect sezonul european, cu tre victorii în trei meciuri, fără să primească vreun gol. Echipa românului le-a învins cu 2-0 pe Ajax, 3-0 pe Slavia Praga şi 4-0 pe Royale Union SG.

Inter – Kairat Almaty LIVE TEXT (22:00)

Inter pare că a trecut peste înfrângerea dureroasă din Serie A cu Napoli. Echipa lui Chivu a câştigat meciurile cu Fiorentina şi Verona, din Serie A.

În ceea ce o priveşte pe Kairat Almaty, formaţia din Kazahstan a remizat etapa trecută, pe teren propriu, cu Pafos. În ultimul meci, disputat pe 26 octombrie, Kairat Almaty a remizat şi în campionat, cu Astana.

Ziua de miercuri începe la ora 19:45. Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, joacă pe teren propriu cu Villarreal, în timp ce Chelsea va evolua pe terenul celor de la Qarabag, de la aceeaşi oră.

Manchester City va primi vizita celor de la Borussia Dortmund, în capul de afiş al serii din UEFA Champions League. Tot de la ora 22:00, Barcelona joacă în Belgia, pe terenul celor de la Kairat Almaty.

Programul de miercuri din UEFA Champions League

  • Pafos – Villarreal (19:45)
  • Qarabag – Chelsea (19:45)
  • Ajax – Galatasaray (22:00)
  • Benfica – Leverkusen (22:00)
  • Club Brugge – Barcelona (22:00)
  • Inter – Kairat Almaty (22:00)
  • Manchester City – Dortmund (22:00)
  • Marseille – Atalanta (22:00)
  • Newcastle – Bilbao (22:00)
