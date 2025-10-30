Vicecampioana mondială Daria Silişteanu ar intra şi în bazinul de înot cu telefonul mobil - Antena Sport

Vicecampioană mondială, junioara Daria Silişteanu ar intra şi în bazinul de înot cu telefonul mobil. Tehnologia o scapă de stres înaintea marilor competiţii.
Anul ăsta, Daria Silisteanu a bătut recordul României la 100 de metri spate, pe care l-a deţinut 25 de ani dubla campioana olimpică Diana Mocanu. Junioara vicecampioană mondială s-a relaxat cu ajutorul telefonului mobil înaintea finalei.
“Îl folosesc doar să îmi pun muzică, ca să mă detaşez cumva de emoţii.”
“Ascult 50 Cent la sala, la incalzire”
“Am făcut ultima dată biscuiţi şi reţeta am luat-o chiar de pe tiktok.”
“Am primit verdictul şi de la tata că au fost buni.”
Daria uită de tot când stă pe aplicaţiile favorite: Instagram si Tik-tok.
“(n.r.) Căte ore stai pe zi pe telefon?”
“Mamaa! (n.r. râde) 5-6 ore cred. Stau la şcoală, stau peste tot pe telefon!”
“(n.r.) Dacă telefonul tău ar vorbi, ce crezi ca ar spune despre tine şi obiceiurile tale?
“Să mai las tik-tok-ul în pace, că stau prea mult pe el.”
Sonorul e cea mai utila funcţie a telefonului pentru Daria
“Uneori, la şcoală, îl am dat tare şi trebuie să dau foarte repede încet, ca să nu ma prindă profesorul să-mi ia telefonul”.
