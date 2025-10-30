Vicecampioana mondială Daria Silişteanu ar intra şi în bazinul de înot cu telefonul mobil - Antena Sport

Vicecampioană mondială, junioara Daria Silişteanu ar intra şi în bazinul de înot cu telefonul mobil. Tehnologia o scapă de stres înaintea marilor competiţii.

Anul ăsta, Daria Silisteanu a bătut recordul României la 100 de metri spate, pe care l-a deţinut 25 de ani dubla campioana olimpică Diana Mocanu. Junioara vicecampioană mondială s-a relaxat cu ajutorul telefonului mobil înaintea finalei.

“Îl folosesc doar să îmi pun muzică, ca să mă detaşez cumva de emoţii.”

“Ascult 50 Cent la sala, la incalzire”

“Am făcut ultima dată biscuiţi şi reţeta am luat-o chiar de pe tiktok.”