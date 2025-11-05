Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei - Antena Sport

Închide meniul
Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei

Bogdan Stănescu Publicat: 5 noiembrie 2025, 19:07

Logo UEFA / Hepta

UEFA a răspuns solicitării FCSB-ului, care a cerut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei la partida campioanei României cu Basel, care se va disputa în Elveţia.

Emeric Ienei s-a stins din viaţă miercuri, în jurul orei 11:00, la vârsta de 88 de ani. Legendarul jucător şi antrenor al Stelei, care a cucerit Cupa Campionilor Europeni, ca tehnician, cu roş-albaştrii, în 1986, era internat de mai multe zile la Spitalul Judeţean de Urgenţă Oradea.

UEFA a aprobat momentul de reculegere în memoria lui Emeric Ienei

Potrivit digisport.ro, UEFA a aprobat rapid momentul de reculegere în memoria legendei fotbalului românesc.

Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea, a anunţat clubul Steaua.

Toţi cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare, începând cu ora 18:00, pe esplanada din faţa Stadionului ”Steaua” (Zona tunurilor).

General de brigadă, Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare.

Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969. 

Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986. 

La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.

 

