Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei - Antena Sport

UEFA a răspuns solicitării FCSB-ului, care a cerut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei la partida campioanei României cu Basel, care se va disputa în Elveţia.

Emeric Ienei s-a stins din viaţă miercuri, în jurul orei 11:00, la vârsta de 88 de ani. Legendarul jucător şi antrenor al Stelei, care a cucerit Cupa Campionilor Europeni, ca tehnician, cu roş-albaştrii, în 1986, era internat de mai multe zile la Spitalul Judeţean de Urgenţă Oradea.

UEFA a aprobat momentul de reculegere în memoria lui Emeric Ienei

Potrivit digisport.ro, UEFA a aprobat rapid momentul de reculegere în memoria legendei fotbalului românesc.

Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea, a anunţat clubul Steaua.

Toţi cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare, începând cu ora 18:00, pe esplanada din faţa Stadionului ”Steaua” (Zona tunurilor).