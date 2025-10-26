Lani Pallister a spulberat recordul mondial la 800 m feminin! Zi plină de recorduri - Antena Sport

Lani Pallister, la finalul probei de 800 de metri - Profimedia Images

Lani Pallister a pulverizat recordul mondial la 800 m feminin în bazin scurt, fiind cronometrată în 7 min 54 sec 00/100, sâmbătă la Toronto, în ultima etapă a Cupei Mondiale de nataţie, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pallister a fost mai rapidă cu 3 sec 42/100 decât legenda înotului american Katie Ledecky, al cărei record data din 2022.

Lani Pallister a spulberat recordul mondial la 800 m feminin

Reprezentanta Australiei a câştigat cu uşurinţă proba de sâmbătă, devansând-o cu aproximativ 15 secunde pe neozeelandeza Erika Fairweather.

Într-o zi plină de recorduri, olandezul Caspar Corbeau a devenit noul deţinător al recordului mondial la 200 m bras şi primul care a coborât sub pragul de două minute, cu un timp de 1:59:52.

Kate Douglass din Statele Unite şi-a îmbunătăţit propriul record la 100 m liber feminin, ajungând la 49 sec 93/100, devenind prima care a terminat proba sub 50 de secunde.