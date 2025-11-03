Bernadette Szocs - Sofia Polcanova LIVE VIDEO (miercuri, 19:30, AntenaPLAY). Duel tare la WTT Champions Frankfurt - Antena Sport

Bernadette Szocs va participa la WTT Champions Frankfurt, turneul cu premii de 500.000 de dolari ce va fi transmis în exclusivitate în AntenaPLAY, în perioada 4-9 noiembrie.

Ocupanta locului 19 în clasamentul mondial se va duela în primul tur cu Sofia Polcanova, prietena şi partenera la dublu a lui Bernie. Meciul se va desfăşura miercuri, de la ora 19:30, şi va fi transmis live în AntenaPLAY.

Bernadette Szocs – Sofia Polcanova, în turul 1 de la WTT Champions Frankfurt

Jucătoarea de 30 de ani vine după turneul de la Montpellier, unde a fost eliminată de Sabine Winter în faza optimilor. În primul tur, Szocs a învins-o pe favorita 1 şi locul 3 mondial, Chen Xingtong, cu un incredibil 3-0.

Totuşi, în faţa ei se va afla o jucătoare în faţa căreia a pierdut ultimele cinci meciuri directe. Cea mai grea înfrângere a venit la Jocurile Olimpice de la Paris, unde sportiva care reprezintă Austria s-a impus cu 4-0.

De pe tabloul principal de la Frankfurt vor lipsi primele şase jucătoare din clasamentul mondial, cap de serie fiind Miwa Harimoto (7 mondial). Mima Ito, Hina Hayata, Satsuki Odo sau Shin Yubin sunt prezente în Germania.