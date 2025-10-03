David Popovici, față în față cu al 5-lea cel mai bogat român: "Voi recâștiga în curând recordul mondial" - Antena Sport

David Popovici a fost prezent recent în Las Vegas, unde a participat la un eveniment al companiei de software UiPath, al cărei co-fondator este Daniel Dines, al cincilea cel mai bogat român de pe planetă. Campionul olimpic a fost intervievat de antreprenor și i-a răspuns la diverse întrebări legate de cariera de sportiv.

Popovici a fost întrebat cum gestionează stresul legat de posibilele eșecuri, iar răspunsul oferit a fost unul extrem de matur. Ulterior, David s-a arătat extrem de încrezător că își va recăpăta titlul de recordmen în proba de 100 de metri liber, care în prezent e deținut de Pan Zhanle.

David Popovici, discurs de campion despre gestionarea eșecului

Când a vorbit despre stresul generat de frica de a eșua, Popovici a dat un exemplu din propria carieră, referindu-se la finalele olimpice la care a participat. Multiplul campion mondial și european și-a adus aminte ce a simțit înainte să intre în bazin în acele curse și ce trăiri avea.

“Ei bine, în primul rând, vorbind despre eșecuri, am învățat mult mai mult din eșecuri decât din victorii. Adică, să câștigi e plăcut. Nu pot să mint în legătură cu asta, dar am învățat atât de multe din eșecuri. Vorbind despre nervi și emoții, ele sunt parte din sport. Nu există cale de a le ocoli. Dacă lupți împotriva lor, ele vor lupta împotriva ta. Însă eu încerc să lucrez cu ele.

Îți voi da un exemplu. Am avut 4 finale olimpice. Înainte de fiecare din aceste finale olimpice, mintea îți țiuie. Mintea mea bâzâia, iar inima bătea foarte tare. Totul în interiorul meu accelera. Totul era foarte tensionat și cred că asta e un lucru bun pentru că înseamnă că îmi pasă și simt cu adevărat că sunt în viață. Acelea sunt momentele în care m-am simțit cel mai viu.