Lindsey Vonn, mesaj impresionant de pe patul de spital! Ce a anunţat marea campioană din Statele Unite - Antena Sport

Lindsey Vonn a filmat un mesaj special din spitalul din Italia, unde se află încă. Campioana de 41 de ani a ţinut să vină cu noi detalii despre starea de sănătate, după căzătura teribilă de la proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.
Din păcate, după accidentare, americanca a avut nevoie de trei operaţii. Vonn a dezvăluit că pentru ea vor urma cel puţin alte două intervenţii chirurgicale.
Lindsey Vonn, mesaj impresionant de pe patul de spital
“Salutare tuturor! Voiam să vă dau un mic update despre mine și să vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care mi-ați trimis mesaje, flori, jucării de pluș… A fost extraordinar și m-a ajutat foarte mult.
Au fost câteva zile destul de grele aici, în spital. În sfârșit, mă simt ceva mai bine, dar mai am mult, mult de parcurs până la recuperare. Mâine voi face o nouă operație și sper ca totul să meargă bine și să pot, eventual, să plec acasă, unde va trebui să mă operez încă o dată.
Încă nu știu exact ce implică asta, am nevoie de alte radiografii, dar aici mă aflu acum… Sunt încă în spital, destul de imobilă, dar am o mulțime de prieteni și membri ai familiei care au venit să mă viziteze și am primit scrisori și mesaje și flori…
Staff-ul medical de aici a fost extraordinar și mă simt foarte norocoasă și recunoscătoare. Am mulți oameni în jur care au încercat să mă ajute să trec peste asta și am vrut să vă mulțumesc. Hai, team USA! A fost incredibil să vă urmăresc și mi-ați ridicat moralul prin prestațiile voastre. Ați făcut o treabă bună! voi reveni cu un nou mesaj când va fi posibil”, a transmis Lindsey Vonn, de pe patul de spital.
Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, a suferit un accident la 13 secunde după startul cursei de duminică şi a fost transportată cu elicopterul de pe pârtie. Marţi seară, celebra schioare americană a declarat că a suferit o „fractură complexă a tibiei, care este stabilă în prezent, dar va necesita mai multe operaţii pentru a fi reparată corespunzător”.
