Primele vești despre starea lui Lindsey Vonn după căzătura de la Jocurile Olimpice. Anunțul venit din spital - Antena Sport

Primele vești despre starea lui Lindsey Vonn după căzătura de la Jocurile Olimpice. Anunțul venit din spital

Andrei Nicolae Publicat: 8 februarie 2026, 20:18

Lindsey Vonn, în timp ce era transportată la spital / Profimedia

Lindsey Vonn este în “stare stabilă” după accidentul suferit duminică în finala de coborâre de la Jocurile Olimpice, care i-a pus capăt visului olimpic după ce a venit în competiţie cu ligamentul încrucişat anterior “complet rupt”, relatează CNN.

Starul american a luat startul în finală, dar după doar 13 secunde s-a lovit cu braţul drept de o poartă, căzând pe pârtie şi oprindu-se. Apoi, în Centrul de schi alpin Tofane din Cortina d’Ampezzo s-a instalat o linişte totală, în timp ce medicii îi acordau îngrijiri triplei medaliate olimpice.

Lindsey Vonn, în stare stabilă

Sportiva în vârstă de 41 de ani a fost apoi transportată cu elicopterul de pe pârtia Olimpia delle Tofane, în timp ce publicul a aplaudat-o în picioare. Potrivit Reuters, o sursă a declarat că elicopterul o transporta pe sportiva în vârstă de 41 de ani la un spital din Treviso.

După o pauză îndelungată în proba feminină de coborâre, competiţia a fost reluată, iar coechipiera lui Vonn, Breezy Johnson, a câştigat prima medalie de aur a echipei SUA la aceste Jocuri. Acum, atenţia se îndreaptă către gravitatea accidentării lui Vonn.

Lindsey Vonn a suferit o accidentare, dar se află într-o stare stabilă și este pe mâini bune, având alături o echipă de medici americani și italieni“, a declarat echipa americană de schi şi snowboard într-un scurt comunicat pe reţelele de socializare.

Participarea lui Vonn la Jocurile Olimpice din acest an a reprezentat întotdeauna un risc, după ce a suferit o accidentare gravă în urma unei căzături la Crans-Montana, în cadrul circuitului Cupei Mondiale, la 30 ianuarie.

Sursa: News.ro

